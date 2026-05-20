Türkiye Yüzyılı’nda gençlerle omuz omuza

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla dün Beştepe’de gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Sizler yalnızca ailelerinizin değil, milletimizin de iftihar kaynağısınız. Şahsen buradaki gençlerimizi büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek Türkiye Yüzyılı’nı hayata geçirecek öncü mimar ve mihmandar bir neslin temsilcileri olarak görüyorum. Zira milli mücadele destanımızın ilk sayfası 19 Mayıs 1919’da Anadolu gençliğiyle milletimizin istiklal ve istikbal mürekkebi ile kaleme alınmıştır. Esaret bulutlarının semalarımızı kapladığı o zorlu günlerde milletimiz tek yürek olmuş ardından işgal ordularını büyük bir bozguna uğratmıştır.

19 Mayıs’ta atılan ilk adım, zorluklar ve kahramanlıklarla bezeli bir mücadelenin ardından 29 Ekim’de Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlanmıştır. Böylece Türk milleti, istiklal ve istikbaline uzanan kirli elleri, arkasında kim olduğuna bakmadan kıracağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Şunu bilmenizi isterim ki, bu irade 107 sene önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Sevgili genç kardeşlerim sizler işte böyle bir gençliğin bugünkü temsilcilerisiniz. Biz de sizlere en güzel şekilde hizmet etmenin, gençlerimizin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretindeyiz.

Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz. En büyük amacımız, bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız. Bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir. Son 23.5 yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda, gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz.”

GENÇLERLE BİRLİKTE GENÇ KALIRIM

Erdoğan konuşmasının ardından gençlerin ve sporcuların sorularını yanıtladı. Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim bölümü öğrencisi Meryem Nisa Apaydın’ın “Bizlerle buluşmak size nasıl hissettiriyor” sorusunu Erdoğan şöyle yanıtladı: “Gençlerle ne kadar bir araya gelirsem o kadar genç kalırım diye düşünüyorum. Ne kadar genç kalırsak gençliğe de inanıyorum ki inşa etmede gençlik ülkesinin geleceğini de o denli sağlam tutar diye düşünüyorum. Bizler şu anda sizlerle bu buluşmamızda hem beni siz genç tutuyorsunuz hem ben de siz genç kardeşlerimle geleceğin inşasında inanıyorum ki adımlarımızı ona göre atıyoruz ve atacağız.”

DÜNYA KUPASINI KAZANACAĞIZ

Uludağ Üniversitesinde okuyan Yusuf Porlu da “Milli Takım 24 yıl aradan sonra bu sene Dünya Kupası’na gidiyor. Şansımız nasıl olur sizce, nereye kadar ilerleyebiliriz? Sizce Dünya Kupası şampiyonu kim olur” dedi. Erdoğan bu soruyu da Bakan Bak’ın cevaplamasını istedi. Bak soruya, “Milli Takımımız, bizim çocuklar bu yıl 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmayı hak ettiler. Takımımız 16 hatta çeyrek finale kadar gelip sürpriz yapabilir, her şey olabilir” diye konuştu. Erdoğan ise, “Sürpriz yapabiliriz deme. Biz kazanacağız diyeceksin” dedi. Bak da gülerek, “Kazanacağız” dedi.

PIRIL PIRIL BİR GENÇLİK OLMALI

Manisa’da okuyan Simge Çevik ise, “Son zamanlarda maalesef gençlere hedef alan ya da gençler tarafından gerçekleştirilen şiddet olaylarıyla karşılaşıyoruz. Sizler bizleri korumak ve bizlerin geleceğini en iyi şekilde inşa etmek için çalışıyorsunuz. Peki bizlere düşen görevler nelerdir” sorusunu sordu. Erdoğan ise, “Şiddet bunun yanında özellikle de meşru olmayan bütün yollara tevessül etmek bizim gençliğimizin asla yaşamı içerisinde yer almamalıdır. Yani gençliğimiz alkol, uyuşturucu bütün bunlardan tamamen uzak ve her şeyiyle pırıl pırıl bir gençlik olmalı” cevabını verdi

HAFTADA 3 GÜN BASKET OYNUYORUM

Erdoğan ayrıca şunları söyledi: “Haftada 3 gün basketbol oynuyorum. Şimdi bugün buraya gelmeme rağmen sabah basket oynadım. 68 sayı yaptım. Baya formunda bugün malum toplantılarımız yoğun ve sizlerle şu anda bir arada olduk. Spordan kaçmak diye bir şey olmaz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldiği gençler ve milli sporcularla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

ERDOĞAN’DAN 19 MAYIS MESAJI: GENÇLERİMİZİN TAMAMINA SEVGİLERİMİ GÖNDERİYORUM

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Erdoğan, mesajında şöyle dedi: “Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyor; ülkemizde ve yurtdışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Millî Mücadele’nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum.”

CUMHURBAŞKANLIĞI ÇOCUK KOROSU’NDAN 19 MAYIS KONSERİ

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından geleneksel müziği yaşatmak ve geleceğin müzisyenlerini yetiştirmek amacıyla, “Türkiye Yüzyılı’nın ilk orkestra ve korosu” olarak 2024 yılında kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Cumhurbaşkanlığı’n da konser verdi. Çocuklar 151 kişilik orkestra ve 109 kişilik koro ile sahne aldı. Konsere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı. Emine Erdoğan konserin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı: “19 Mayıs coşkusunu Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu’nun konseriyle birlikte yaşadık. Çocuklarımızın içtenlikle seslendirdiği her eser, gönüllerimize işledi. Sahnedeki uyumları ve başarılı performansları, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi. Hepsini sevgiyle kucaklıyor, her birine güzelliklerle dolu bir gelecek diliyorum.”