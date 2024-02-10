Türkiye Yüzyılı’na kadın damgası

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Emine Erdoğan İstanbul’da düzenlenen projenin tanıtım toplantısından önce kadın istihdamı alanında hibe alan firmalar ve kadın kooperatiflerinin stantlarını gezdi.

Erdoğan proje tanıtım toplantısındaki konuşmasında özetle şunları söyledi:

GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM

“Güçlü bir Türkiye güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum temelleri üzerinde yükselecek. Kadınların hak ettiği ölçüde kendisine yer bulamadığı, bireylerin aile sıcaklığından uzaklaşarak yalnızlaştığı bir toplum her türlü tehlikeye açık hale gelir. Kadınların güçlenmesi, üretim dünyasına adil ve hakkaniyetli bir sistemle dahil edilmesi sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen her ülke için mecburiyettir. Biliyoruz ki, kadın ruhunun, hayatın hamuruna katılmadığı bir gelecek, eksiktir, yarımdır. Toplumu yükseğe çıkaran kanatlardan, birisi erkekse, diğeri kadındır. Kadınlar karar verici mekanizmalarda artan sayılarla yer aldıkça, dünya daha iyi ve yaşanabilir bir hal alacaktır.”