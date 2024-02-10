×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye Yüzyılı’na kadın damgası

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Türkiye Yüzyılı’na kadın damgası
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kadın istihdam projesi olan İş-Pozitif’in tanıtım toplantısında, “Biliyoruz ki, kadın ruhunun hayatın hamuruna katılmadığı bir gelecek eksiktir, yarımdır” dedi.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan İstanbul’da düzenlenen projenin tanıtım toplantısından önce kadın istihdamı alanında hibe alan firmalar ve kadın kooperatiflerinin stantlarını gezdi.

Türkiye Yüzyılı’na kadın damgası

Erdoğan proje tanıtım toplantısındaki konuşmasında özetle şunları söyledi:

Türkiye Yüzyılı’na kadın damgası

GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM

“Güçlü bir Türkiye güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum temelleri üzerinde yükselecek. Kadınların hak ettiği ölçüde kendisine yer bulamadığı, bireylerin aile sıcaklığından uzaklaşarak yalnızlaştığı bir toplum her türlü tehlikeye açık hale gelir. Kadınların güçlenmesi, üretim dünyasına adil ve hakkaniyetli bir sistemle dahil edilmesi sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen her ülke için mecburiyettir. Biliyoruz ki, kadın ruhunun, hayatın hamuruna katılmadığı bir gelecek, eksiktir, yarımdır. Toplumu yükseğe çıkaran kanatlardan, birisi erkekse, diğeri kadındır. Kadınlar karar verici mekanizmalarda artan sayılarla yer aldıkça, dünya daha iyi ve yaşanabilir bir hal alacaktır.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!