Türkiye Yüzyılı’na 85 milyon mimar

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YARININ TÜRKİYESİ

“Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 2 bin Köy Yaşam Merkezi açılışı münasebetiyle sizlerle birlikteyiz. Hiç şüphesiz günümüz dünyasında ilerlemenin, kalkınmanın, rekabetin ilk göstergelerinden biri eğitim-öğretimde alınan mesafedir. Köy Yaşam Merkezlerimizi eğitimde gelenekle geleceği buluşturan stratejik hamlelerimizden birisi olarak görüyorum. Köy Yaşam Merkezlerimizde sadece eğitime soluk kazandırmıyor, evlatlarımızı yarının Türkiye’sine hazırlıyoruz. Bu merkezlerde gerçekleştirilecek kurslar ile kültür ve sanat faaliyetlerine de yeni dinamizm katacağına inanıyorum.

2023’TE YENİ BİR DÖNEM

2023’ü her bakımdan ülkemiz ve milletimiz için yeni bir dönemin mukaddimesine dönüştürmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı programımız bu hedefimizin adeta çatısını kurmaktır. Şimdi sıra Meclis’teki ve kabinemizdeki arkadaşlarımızın yer alacağı kapsamlı çalışmayla 81 vilayetimizle birlikte Türkiye Yüzyılı’nı adım adım, tuğla tuğla inşa etmeye gelmiştir.

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TÜM FERTLERİN ESERİ

Türkiye Yüzyılı hayalimizin mimarı da sahibi de 85 milyonun tamamıdır. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla ülkemizin tamamının, milletimizin tüm fertlerinin eseri olacaktır. Dün Avrupa’nın hasta adamı olarak görünen milleti nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak, tüm yokluklara rağmen Milli Mücadele’yi nasıl zafere taşıdıysak, önümüzde çıkartılan engelleri nasıl birlik ve beraberlik içinde aştıysak, darbelerden terör saldırılarına her türlü badirelerin üstünden nasıl alnımızın akıyla geldiysek, Türkiye’yi nasıl bölgesinin parlayan yıldızı haline getirdiysek, bugün de milletimizin ve insanlığın tarihinde yeni bir dönemin muştusu olacak Türkiye Yüzyılı’nı beraberce hayata geçireceğiz.

ÖĞRETMENLER VE MUHTARLAR

Gazete köşelerinden, televizyon ekranlarından veya sosyal medya mecralarından umutsuzluk aşılayan, insanımıza sürekli yapamazsınız diyen özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz. Tarih boyunca kendisine biçilen sayısız kefeni parçalamış bir ecdadın torunu olarak hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz. Cumhuriyetimizin ilk asrından yeni asrına kurulan en önemli köprü olan Türkiye Yüzyılı vizyonumuza özellikle siz muhtarlarımız ve öğretmenlerimizin güçlü desteğini bekliyorum.”

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AİLE OKULLARI



ERDOĞAN konuşmasında Aile Okulu Projesi’ne ilişkin de şunları söyledi: “Eşimin de destek verdiği Aile Okulu Projesi, aile kurumuna yönelik tehditlerin arttığı günümüzde önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Milli, manevi değerlerimizin öğrencilerimize aktarılması gibi konularda yürütülen çalışmaları çok kıymetli buluyorum. Mart ayından bugüne 400 bini aşkın vatandaşımızın Aile Okulu Projesi’ne katılması milletimizin de meseleyi sahiplendiğini gösteriyor. Bundan sonra da gerek mevzuat düzenlemeleriyle gerek bu tür projeler vasıtasıyla aile müessesini korumayı sürdüreceğiz.”