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Türkiye-Yunanistan İşbirliği Konsey Toplantısı gelecek yıl Türkiye'de yapılacak

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#Cumhurbaşkan Erdoğan#Yunanistan#Kyriakos Miçotakis
Türkiye-Yunanistan İşbirliği Konsey Toplantısı gelecek yıl Türkiyede yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 22:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'i kabulünde, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın 2025 yılının ilk aylarında Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde, yaptığı ikili görüşmeler kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti.

Görüşmede, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın yeni yılın ilk aylarında Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de kritik temaslar
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a açıklamalarda bulundu. Miçotakis, "Görüşmem iyiydi. Türkiye-Yunanistan ilişkileri geçmişe oranla çok daha iyi durumda." diye konuştu.

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#Cumhurbaşkan Erdoğan#Yunanistan#Kyriakos Miçotakis

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