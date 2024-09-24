Türkiye-Yunanistan İşbirliği Konsey Toplantısı gelecek yıl Türkiye'de yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de kritik temaslar

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a açıklamalarda bulundu. Miçotakis, "Görüşmem iyiydi. Türkiye-Yunanistan ilişkileri geçmişe oranla çok daha iyi durumda." diye konuştu.