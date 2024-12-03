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Türkiye-Yunanistan Siyasi Diyalog toplantısının üçüncüsü Atina'da gerçekleştirildi

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#Dışişleri Bakanlığı#Yunanistan#Atina
Türkiye-Yunanistan Siyasi Diyalog toplantısının üçüncüsü Atinada gerçekleştirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 20:06

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Başkenti Atina'da, Türkiye- Yunanistan Siyasi Diyalog toplantısının üçüncüsünün, iki ülkenin Dışişleri Bakan yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou, 3 Aralık 2024 tarihinde Atina’da Siyasi Diyalog toplantısının üçüncüsünü gerçekleştirmiştir. Taraflar ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerini ele almış ve gelecek yıl Türkiye'de düzenlenecek olan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne hazırlık amacıyla güncel gelişmeleri ve beklentileri değerlendirmiştir" denildi.

Öte yandan, görüşmelerde Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinin ve son gelişmeler kapsamında bölgesel konuların ele alındığı ifade edildi. Açıklamada, toplantının olumlu bir atmosferde gerçekleştiği ve tarafların ikili ve uluslararası iş birliği alanlarını daha da geliştirme yönündeki ortak taahhütlerini yinelediği vurgulandı. 

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#Dışişleri Bakanlığı#Yunanistan#Atina

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