Türkiye-Yunanistan Siyasi Diyalog toplantısının üçüncüsü Atina'da gerçekleştirildi

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou, 3 Aralık 2024 tarihinde Atina’da Siyasi Diyalog toplantısının üçüncüsünü gerçekleştirmiştir. Taraflar ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerini ele almış ve gelecek yıl Türkiye'de düzenlenecek olan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne hazırlık amacıyla güncel gelişmeleri ve beklentileri değerlendirmiştir" denildi.

Öte yandan, görüşmelerde Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinin ve son gelişmeler kapsamında bölgesel konuların ele alındığı ifade edildi. Açıklamada, toplantının olumlu bir atmosferde gerçekleştiği ve tarafların ikili ve uluslararası iş birliği alanlarını daha da geliştirme yönündeki ortak taahhütlerini yinelediği vurgulandı.