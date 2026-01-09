Türkiye yeniden beyaza bürünecek: Kuvvetli kar ve sağanak geliyor! | Meteoroloji'den yağış, çığ ve fırtına uyarısı: 27 ilde etkisini artıracak

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Balkanlar üzerinden gelen dondurucu soğukların hafta başından itibaren yurt genelinde etkili olacak. Hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Dün birçok kentte etkili olan fırtına bugün bazı illerde devam edecek. Rüzgarın ise ülkemizin iç ve batı kesimlerinde batı ve kuzeybatı, doğu bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLI SİSTEM TÜM YURTTA ETKİLİ OLACAK

Yurdun iç ve batı kesimlerinde görülen yağışlı sistemin Trakya ve Çanakkale dışında tüm yurtta etkili olacağını ifade eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olan yağışların, iç ve doğu kesimlerde yer yer kar şeklinde gerçekleşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Yağışların kuvvetli olacağını aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde kuvvetli kar şeklinde olan yağış, yine Doğu Akdeniz'de Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde ise Erzurum, Tunceli, Muş, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Van, Batman ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kuvvetli kar şeklinde olmasını tahmin ediyoruz."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Denizli, Amasya, Tokat, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu (Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç) ile Hatay, Osmaniye ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN YENİDEN FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bu akşamdan itibaren fırtınayla sağanak geçişlerin yeniden yaşanacağını bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Bu akşam etkisini tekrardan artırması beklenen lodos (güney-batı) yönlü rüzgarın, cumartesi akşam saatlerinden (20.00) itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde eseceği beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR GERİ GELİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için kuvvetli kar uyarısında bulundu. Uyarıda kent genelinde Pazar günü karla karışık yağmurun etkili olacağı belirtilirken, Pazartesi günü ise kuvvetli kar yağışı beklendiğine yer verildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu (Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç) ile Hatay, Osmaniye ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 ilde "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alınması istendi.

Uyarı verilen iller; Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, Ordu, Samsun, Trabzon, Van, Batman, Ardahan, Osmaniye, Artvin, Bitlis, Erzincan, Giresun, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Siirt, Tunceli, Bayburt, Şırnak, Iğdır

KARADENİZ'İ İSTANBUL'A BAĞLAYAN YOLDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 karayolunun Kemikli rampaları mevkisinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. 21 ilin geçiş noktalarından biri olan Kemikli rampalarında kar nedeniyle yollar beyaz örtüyle kaplanmaya başladı. Karayolları ekiplerinin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Bolu Dağı geçişinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Sis nedeniyle de görüş mesafesi, yaklaşık 30 metreye düştü.

Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahı Bolu Dağı'nda gece saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yaklaşık 10 santime ulaştı. Sabah saatlerinde aralıklarla hafif kar yağışı etkili olurken, sis nedeniyle de görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı geçişinde ulaşımda aksamalar yaşanmazken, Karayolları ekipleri gizli buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yaptı.

9 OCAK CUMA GÜNÜ EĞİTİME ARA VERİLEN İLLER

Doğu Anadolu'da bazı illerde valilikler olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Malatya, Elazığ, Tunceli, Hakkari, Muş, Bingöl ve Kocaeli-Darıca eğitime ara verilen iller oldu. Öte yandan Kahramanmaraş'ın Göksun ve Ekinözü ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Göksun ve Ekinözü kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve oluşabilecek riskler nedeniyle bugün ilçe genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

BUDO’DA OLUMSUZ HAVA ENGELİ: 6 SEFER İPTAL EDİLDİ

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Marmara Denizi’nde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

Buna göre, 9 Ocak 2026 Cuma günü yapılması planlanan 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) ve 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri, elverişsiz hava şartları sebebiyle gerçekleştirilemeyecek.

Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel sefer bilgilerini BUDO’nun resmi internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden takip etmeleri gerektiğini bildirdi.

BUGÜN HAVA NASIL?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmur ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölge genelinin, gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları ile sabah saatlerinde Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz' in iç kesimleri ile Antalya'nın kuzey kesimlerinde kuzeyli, Hatay çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu kuzey kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

KAYSERİ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı,iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

RİZE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda(Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, -1°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 2°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükesklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BATMAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MARDİN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu