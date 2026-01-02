Türkiye yeni yıla böyle ‘merhaba’ dedi... Huzurla barışla geç 2026

Haberin Devamı

YILIN İLK ŞEKERLERİ

2026 yılının ilk anlarında dünyaya gözlerini açan 1 Ocak doğumlu bebekler ailelerine büyük mutluluk yaşattı. Yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya “Merhaba” diyen bebeklere Aras, Ömer, Elif, Poyraz, İnci, Arel isimleri verildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul’da 2026 yılının ilk bebeklerini ve hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti. Memişoğlu ardından 112 Acil Çağrı Komuta Merkezi’ne ziyarette bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Ankara’da doğum yapan annelere ‘yeni yıl’ ziyaretinde bulundu, altın hediye etti.

BİR TAKSİM KLASİĞİ...

İSTANBULLULAR ve turistlerin bir kısmı her yıl olduğu gibi bu sene de yeni yılı Taksim Meydanı’nda karşıladı. Akşam saatlerinden itibaren Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bir araya gelen binlerce kişi, saatlerin 00.00’ı göstermesiyle birlikte yeni yıl coşkusunu hep birlikte yaşadı. Şarkılar söyleyip dans eden vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu. Kutlamalar sırasında polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevredeki sokaklarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Havai fişek gösterileri de Boğaz’ın gerdanlıkları olan köprüleri ışıl ışıl parlattı.

Yılbaşı gecesi, yurdun dört bir yanında renkli görüntülere sahne oldu.

BAŞKENTLİLER COŞTU

Ankara’da yılbaşını kutlamak isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda toplanmaya başladı. Saatler gece yarısına yaklaştığında Güvenpark ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı çevresinde kalabalıklar oluştu. 2026’ya “Hoş geldin yeni yıl” diyerek giren Ankaralılar, müzik eşliğinde eğlendi. Yeni yılın ilk dakikasıyla birlikte meşaleler yakıldı ve gökyüzüne dilek fenerleri uçuruldu, maytaplar atıldı. Kızılay’da atlı polisler görev yaptı. Yılbaşını kutlamaya gelen vatandaşlar, atlı polislere ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.

Başkenti Noel Babalar bastı.

İZMİR’DE SABAHA KADAR

İzmir’de gençler cadde ve sokaklarda düzenlenen etkinliklere katılırken, özellikle Kordon’daki eğlence mekanları ve restoranlar da tıklım tıklım doldu. Çeşme ve Alaçatı’da kutlamalar coşkulu geçti. Caddelerde adım atacak yer kalmazken, birçok mekanda eğlenceler sabaha kadar sürdü. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde de yerli ve yabancı turistler, yılbaşı kutlamaları için pek çok noktaya akın etti. Kapadokya’da en fazla ilgi gösterilen mekânlar, volkanik tüflerin içine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezleri oldu. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, 2026 yılını eğlence merkezlerinde karşıladı. Turistler, havai fişek ve dansöz gösterileriyle eğlendi.

POLİS TELSİZİNDEN YENİ YIL MESAJI

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya’nın emniyet personeline verdiği yeni yıl mesajı, telsiz anonsuyla okundu. Mesajda Yerlikaya, “Çok kıymetli mesai arkadaşlarım, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden kahramanca görev yaparak bir yılı daha geride bırakıyorsunuz. 2025 yılı boyunca, şehrin en işlek caddesinde de en ücra noktasında da aynı sorumluluk bilinciyle görev yapan her birinizi tek tek tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Bu kutsal görev esnasında, vatanı, bayrağı ve aziz milletimizi canından üstün tutarak şehadete yürüyen kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Milletimizin huzur ve güvenliği için aynı kararlılıkla, aynı inançla görevimizin başındayız. Sizlere ve kıymetli ailelerinize 2026 yılında sağlık ve afiyet diliyorum. Allah’a emanet olun” dedi.

