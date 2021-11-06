Türkiye Yayıncılar Birliği yol haritasını belirledi

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Türkiye Yayıncılar Birliği’nin 24. Olağan Genel Kurulu, iki yıllık çalışma dönemini değerlendirmek ve yeni dönemde görev alacak dernek organlarını belirlemek için 12 Ekim 2021 Salı günü The Marmara Taksim Oteli Balo Salonu’nda toplandı.

Yönetim Kurulu üyesi Koray Seçkin’in tarafından açılan toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kocatürk’ün, konuşmasıyla başladı.

Kocatürk yurt içi ve dışında yayımcılık sektörünün durumu ve önümüzdeki dönemde yayımcılık sektörünü bekleyen gelişmelerden bahsederek Genel Kurula başarılar diledi. Derneğin okuma kültürünü geliştirme, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun yenilenmesi, sabit fiyat, yurt içi ve yurt dışı kitap fuarlarına katılım ve yayınlama özgürlüğüne yönelik çalışmalara da değindi.

Faaliyetlerin özet olarak aktarılmasının ardından Yönetim Kurulu Üyesi ve Sayman Servet Düz mali raporları ve taslak bütçeleri sundu.

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Çalışma ve Denetim raporlarının okunması ve tüzük değişikliklerinin onaylanmasının ardından, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ibra edildi ve yeni çalışma dönemi için yönetim organları ve komisyonların üyelerinin seçimine geçildi.

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin 2021-2023 çalışma döneminde görev yapacak yeni Yönetim Kurulu ve diğer organları, yapılan seçimle belirlendi.

Seçilen yeni Yönetim Kurulunun yaptığı ilk toplantıda görev dağılımı şu şekilde belirlendi: Kenan Kocatürk (Yönetim Kurulu Başkanı-Literatür Yayıncılık), Koray Seçkin (İkinci Başkan-Seçkin Yayıncılık), Nazlı Berivan Ak (Genel Sekreter-April Yayıncılık), Servet Düz (Sayman-Bora Yayıncılık Dağıtım), Mustafa Nemutlu (Üye-Teknolist Bilgi Sistemleri), Mine Soysal (Üye-Günışığı Kitaplığı) ve Erol Aydın (Üye-Siren Yayınları).