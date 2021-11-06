Türkiye Yayıncılar Birliği yol haritasını belirledi

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin 24. Olağan Genel Kurulu, iki yıllık çalışma dönemini değerlendirmek ve yeni dönemde görev alacak dernek organlarını belirlemek için 12 Ekim 2021 Salı günü The Marmara Taksim Oteli Balo Salonu’nda toplandı.
Yönetim Kurulu üyesi Koray Seçkin’in tarafından açılan toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kocatürk’ün, konuşmasıyla başladı.
Faaliyetlerin özet olarak aktarılmasının ardından Yönetim Kurulu Üyesi ve Sayman Servet Düz mali raporları ve taslak bütçeleri sundu.
Çalışma ve Denetim raporlarının okunması ve tüzük değişikliklerinin onaylanmasının ardından, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ibra edildi ve yeni çalışma dönemi için yönetim organları ve komisyonların üyelerinin seçimine geçildi.
Seçilen yeni Yönetim Kurulunun yaptığı ilk toplantıda görev dağılımı şu şekilde belirlendi: Kenan Kocatürk (Yönetim Kurulu Başkanı-Literatür Yayıncılık), Koray Seçkin (İkinci Başkan-Seçkin Yayıncılık), Nazlı Berivan Ak (Genel Sekreter-April Yayıncılık), Servet Düz (Sayman-Bora Yayıncılık Dağıtım), Mustafa Nemutlu (Üye-Teknolist Bilgi Sistemleri), Mine Soysal (Üye-Günışığı Kitaplığı) ve Erol Aydın (Üye-Siren Yayınları).