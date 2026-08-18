Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı Resmi Gazete’de

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Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı (2026-2030) ile ilgili genelge, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan genelgede, yapay zekanın büyük veri, gelişmiş hesaplama kapasitesi ve algoritmik yeniliklerin birleşimiyle ortaya çıkan ve birçok alanda dönüştürücü etkileri bulunan kritik bir teknoloji olduğu belirtildi. Ülkelerin rekabet gücünün, teknolojik bağımsızlık ve verimlilik düzeyinin yapay zeka alanındaki yetkinlikleriyle ortaya çıktığı belirtildi.

Genelgede, 20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2021/18 sayılı Genelge ile yürürlüğe giren Ulusal Yapay Zeka Stratejisi (2021-2025) kapsamında önemli kazanımlar elde edildiği vurgulandı. Yapay zekanın kamu hizmetleri, küresel ekonomi, üretim modelleri ve toplumsal yapıları yeniden şekillendirdiği yeni dönemde Türkiye’nin vizyonunu güncelleyecek yeni bir eylem planına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda; kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hazırlanan eylem planının, insan odaklılık, güvenilirlik, etik sorumluluk, dijital egemenlik ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda uygulanacağı belirtildi. Eylem Planı ile yapay zeka farkındalığının artırılması, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, veri ve hesaplama altyapılarının güçlendirilmesi, kamu ve özel sektörde yapay zeka uygulamalarının yaygın hale getirilmesi hedefleniyor.

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Söz konusu kapsamında ayrıca uluslararası düzeyde rekabetçi ve güvenilir bir yapay zeka ekosisteminin oluşturulması amaçlanıyor. ‘Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet’ temel ilkeleri üzerine inşa edilen Eylem Planı ile Türkiye’nin yapay zeka alanında geliştiren, üreten, ihraç eden ve güvenilir şekilde yöneten bir ülke konumuna gelmesine katkı sağlanması öngörülüyor.



Genelgede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacak ‘Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı (2026-2030)’ kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve sorumluluklarını önem ve hassasiyetle yerine getirmesi istendi. Eylem Planı’nın uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü yardım ve desteğin kamu kurum ve kuruluşları tarafından titizlikle sağlanması emri verildi.