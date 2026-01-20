Türkiye yakın takipte

Haberin Devamı

GÜVENLİK kaynakları, Suriye’de devrimin birinci yılına girilirken böylesi kapsamlı bir anlaşmaya varılmasının, ülkenin geleceği açısından kritik bir eşik olduğuna dikkat çekti. 18 Ocak 2026 tarihinde Suriye Hükümeti ile PYD/YPG-SDG arasında imzalanan mutabakatın uygulanmasının, ülkenin bütünlüğü, istikrarı ve ekonomik yönden yeniden ayağa kalkması yönünden elzem olduğu ifade edildi.

ERDOĞAN’IN TALİMATLARI

Anlaşma süreci baştan sona Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları çerçevesinde yürütülürken, bu kapsamda MİT, Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere devletin tüm ilgili kurumları da yüksek bir koordinasyon içerisinde hareket etti. Kaynaklar, Türkiye’nin temel önceliklerinin; ülkeye yönelik mevcut ve muhtemel güvenlik risklerinin bertaraf edilmesi, yeni tehdit alanlarının oluşmasının engellenmesi ve Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasının ortaya çıkmaması olduğunu vurguladı. Bu çerçevede, sahadaki tüm gelişmelerin anlık olarak takip edildiği ve gerekli adımların eşgüdüm içinde atıldığı kaydedildi. Anlaşmanın bütünüyle hayata geçirilmesi halinde, Suriye’nin üniter yapısının daha da güçleneceği, ülkenin ekonomik kaynaklarının tüm Suriyelilerin eşit şekilde hizmetine sunulacağı ve Suriye’nin kendi iç meselelerini geride bırakarak güçlü ve müreffeh bir geleceğe doğru ilerleyebileceği değerlendirildi. Güvenlik kaynakları, anlaşmanın en kritik başlıklarından birinin silahlı yapıların tasfiyesi ve entegrasyonu olduğuna dikkat çekti.

DEVLET İÇİNDE DEVLET OLMAZ

Yapılan değerlendirmede, “Egemen bir ülkede meşru silahlı kuvvetler dışında bir silahlı yapı teşkil edilmesi kabul edilemez. Devlet içinde devlet anlayışı, her zaman çatışma ve bölünme riskini beraberinde getirir. Bu tür yapılanmalar, ülkeyi dış müdahalelere ve yönlendirmelere açık hale getirir” ifadelerine yer verildi. Bu kapsamda, Suriye’deki tüm devlet dışı silahlı yapıların ortadan kaldırılması, bu yapıların Suriye Devlet sistemi içerisine entegre edilmesi ve ülkenin, tüm unsurların katılımıyla meşru Suriye hükümeti tarafından yönetilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

ETNİK GRUPLARA YÖNELİK ADIMLAR

Suriye yönetiminin ülkedeki tüm etnik grupların haklarının güvence altına alınması ve yönetimde temsil edilmelerine yönelik attığı adımlar da olumlu karşılandı. Bu adımların, ülke genelinde toplumsal barışın tesis edilmesi açısından önemli bir zemin oluşturduğu ifade edildi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın 17 Ocak 2026 tarihinde, ülkedeki Kürt vatandaşların eşit yurttaşlık temelinde tüm haklarının yasal güvence altına alındığını duyurduğu kararnameye özel vurgu yapıldı. Güvenlik kaynakları, söz konusu düzenlemenin önemli bir ilerleme olduğunun altını çizerek, bu kararın Esad rejimi döneminde ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören Kürtler açısından tarihi bir kazanım niteliği taşıdığını belirtti. Ankara’nın, anlaşmanın sahadaki yansımalarını ve uygulama sürecini yakından izlemeyi sürdüreceği belirtilirken, Türkiye’nin Suriye’nin birliği, toprak bütünlüğü ve kalıcı istikrarı temelinde atılan her yapıcı adımı desteklemeye devam edeceği ifade edildi.