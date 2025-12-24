Türkiye veri üssü olacak

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen 2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni’nde

özetle şunları söyledi:

“TÜBA Ödüllerimiz kapsamında bu sene, birbirinden kıymetli 38 biliminsanımıza ödül ve beratlarını tevcih ediyoruz. TÜBİTAK Bilim ve Teşvik Ödüllerimizi ise 8 farklı üniversitemizden 11 hocamıza takdim ediyoruz. Elektro-kimyadan katı cisimler mekaniğine, deneysel psikolojiden R-N-A biyolojisine, diş hekimliğinden nöroloji, tarih ve felsefeye çok geniş bir yelpazede eser veren hocalarımızı başarılarından ötürü tebrik ediyorum.

ÖDÜL ALAN HOCALARIMIZ

Uluslararası Akademi Ödüllerimizi, Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde iki önemli isme veriyoruz. Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödüllerimizi, Eczacılık Özel Ödülü de dahil olmak üzere 28 genç akademisyenimize takdim ediyoruz. 4’ü Telif Eser, 3’ü Jüri Özel Ödülü, 1’i Halil İnalcık Özel Ödülü olmak üzere 8 hocamızı da Bilimsel Telif Eser Ödülü’yle buluşturuyoruz. Böylece bugüne kadar TÜBA-GEBİP ödülü kazanan biliminsanlarımızın sayısı 697’ye, TESEP kapsamında ödüllendirilen eser sayısı da 254’e yükselmiş oluyor. Ödül alan hocalarımızın görev yaptıkları yükseköğretim kurumlarına baktığımızda hemen her bölgemizin listede yer aldığını görüyoruz; Karadeniz’den Marmara’ya, Ege’den Doğu Anadolu ve İç Anadolu’ya bu tablo farklı şehirlerimizdeki üniversitelerin bilim havuzuna yeni ve yenilikçi katkılar yaptıklarının açık bir göstergesidir. Bundan da büyük memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum.

PROJELERE 153 MİLYARLIK KAYNAK

Hükümet olarak, bilimsel faaliyetleri, araştırma-geliştirme aşamasından sahadaki somut çıktılarına kadar her alanda destekliyoruz. Özellikle gençlerimizi bilimsel üretim yapmaya teşvik ediyor, geliştirdikleri projelere önemli destekler sunuyoruz. Sadece TÜBİTAK bünyesindeki akademik AR-GE Destek Programları’yla son 23 yılda 36 bini aşkın projeye 153 milyar lira kaynak tahsis ettik. Biliminsanı Destekleri kapsamında, aynı dönemde 415 bin 119 biliminsanımıza 46.5 milyar lira destek sağladık. Özel sektörde 28 bin 493 projeyi 134 milyar liralık güçlü bir kaynakla destekledik. Bilim kültürünü ülkemizin her köşesine yaymak amacıyla 2007’den bu yana 53 bin 394 projeye güncel rakamlarla 8.22 milyar liralık destek verdik. TEKNOPARK’larımızın sayısını 2’den 113’e… İlk kez bizim hayata geçirdiğimiz AR-GE merkezlerinin sayısını sıfırdan bin 360’a, TEKNOPARK’ı olan illerimizin sayısını 2’den 64’e yükselttik.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

Milli Uzay Programımızla, Ulusal ve Uluslararası Lider Araştırmacılar Programımızla, burs, staj, eğitim ve atölye programlarımızla öğrenen, öğreten, üreten ve ülkemize katkı vermek isteyen tüm gençlerimizin yanında oluyoruz. Milli Teknoloji Hamlemizle gerçekten büyük bir ivme yakaladık. Türkiye’nin 81 ilini üniversitelerimizin yanı sıra kütüphanelerle, bilim, eğitim ve gençlik merkezleriyle donattık. 7 yıl içinde kütüphane kullanım alanını 325 bin metrekareden bugün 800 bin metrekareye çıkardık. Yeni açılacaklarla birlikte, 2026’da toplam kütüphane kullanım alanımızı 1 milyon metrekarenin, oturma kapasitemizi ise 200 bin kişinin üzerine taşımayı hedefliyoruz. 300 milyon elektronik kaynağın yanı sıra 141 milyon 700 bin kaynak ile dünyanın 3’üncü büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ni öğrenci ve akademisyenlerimizin istifadesine sunduk.

İNSANA VE BİLGİYE YATIRIM

İnsana ve bilgiye yaptığımız bu yatırımların semeresini geniş bir yelpazede toplamaya başladık. Bir dönem yüzde 80 oranında dışa bağımlı olduğumuz savunma sanayii alanında geldiğimiz noktayı hepiniz biliyor, hepiniz görüyorsunuz. Yapay zekâdan otonom sistemlere, veri depolama ve işleme merkezlerinden insansız teknolojilere pek çok ülkenin imrenerek baktığı çalışmalara imza atıyoruz.

TÜRKİYE DİJİTAL KÖPRÜ OLACAK

Kısa süre önce Türkiye’de ilk kez hiper ölçekli bir bulut bölgesinin kurulmasına yönelik stratejik bir mutabakat imzalandı. 2028–2029 yıllarında faaliyete geçmesi planlanan bu projeyle Türkiye; Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında dijital bir köprü kuracak; ülkemiz, bölgesinin veri üssü konumuna gelecektir.”

‘BALIKLAR ÜRKÜYOR’ DİYENLERE ALDIRMADAN

CUMHURBAŞKANI Erdoğan konuşmasında muhalefete de şu eleştirileri yöneltti: “Bütün bunları önümüze çıkartılan çeşitli engellere rağmen, Sinop’taki füze denemelerimize ‘balıklar tedirgin oluyor’ diyerek karşı çıkan muhalefetin sığlığına rağmen başarıyoruz. Çünkü biz, muhalefet halen bir türlü anlayamasa da milletimizin bilgisine, birikimine, çalışkanlığına, zekâsına ve keşif kabiliyetine inanıyoruz. Biz, işte bu salonda bulunan biliminsanlarımızın zorlukları aşma iradesine, Türkiye’ye hizmet etme şevkine sonuna kadar güveniyoruz. Son 23 yılda elde ettiğimiz kazanımlar, gelecek adına bize ümit veriyor, heyecan veriyor; bizi daha büyük hedeflere koşmak için yüreklendiriyor. ‘Balıklar ürküyor’ tarzı absürt argümanlarla önümüzü kesmek isteyenlere aldırmadan üretmeye, geliştirmeye, yeni buluşlara imza atmaya inşallah devam edeceğiz.”

ERDOĞAN İLK KEZ 2027’Yİ İŞARET ETTİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 2026 yılının seçimlere hazırlık bakımından kritik olduğunu belirterek ilk kez 2027 yılını işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2027’ye güçlü olarak girmek istiyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan MKYK toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ana gündem maddeleri Terörsüz Türkiye süreci ve geçtiğimiz hafta Meclis Genel Kurul’dan geçerek yasalaşan bütçe mesaisi oldu. Edinilen bilgiye göre toplantıda, “Terörsüz Türkiye” sürecinin hassasiyetle yürütülmesi gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mikro siyaset ve bölgecilik yapmadan 86 milyonu kapsayan bir dille süreci anlatacağız. Partimizin ve iktidarımızın surlarında gedik açılmaması için titiz davranmamız gerekiyor. Bu süreç tarihsel bir süreç, geri adım atmak asla söz konusu olamaz” dedi. (Ebru KARATOSUN/ANKARA)





ÖDÜL VERDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki törende biliminsanlarına ödüllerini dağıttı. Erdoğan, aileleriyle sahneye çıkan çocuklara da hediye verdi. Törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı. (Günsu ÖZMEN / ANKARA)

BİLİM ÖDÜLLERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kurumları TÜBA ve TÜBİTAK tarafından bilim dünyasının en prestijli ödülleri Beştepe’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende, ulusal ve uluslararası alanda çığır açan çalışmalara imza atan toplam 47 biliminsanı ve 8 eser onurlandırıldı.