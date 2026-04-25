Türkiye ve Suriye'den ortak uyuşturucu operasyonu: Değeri tam 300 milyon lira

Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2026 15:22

Türkiye ve Suriye'nin ortak düzenlediği operasyonda, Güneydoğu Asya’dan Suriye’ye giden gemide 300 milyon TL değerinde 236 kilogram esrar (marihuana) ele geçirildi.

MİT, Güneydoğu Asya’dan yola çıkan uyuşturucu yüklü geminin istihbaratını elde etti. Gemi önce Mısır/İskenderiye ve sonra Lübnan/Beyrut’a ulaştı, ardından da son durak Suriye Lazkiye Limanı'na geçti. MİT’in Suriyeli yetkililer ile paylaştığı istihbarat sonucunda operasyon yapıldı.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, MİT ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik birimlerinin ortak operasyonunda, 16 Nisan'da geminin taşıdığı konteyner içerisinde zulalanmış 236 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğu belirtildi.

