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Türkiye ve Suriye arasında mutabakat zaptı imzalandı

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#Türkiye-Suriye İş Birliği#Afet Yönetimi Mutabakatı#Mustafa Çiftçi
Türkiye ve Suriye arasında mutabakat zaptı imzalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 20:29

İçişleri Bakanlığı ile Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı arasında afet ve acil durum yönetimi alanında etkin bir iş birliği çerçevesi oluşturulmasını hedefleyen mutabakat zaptı imzalandı.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye'deki temaslarına devam ederken, Türkiye ve Suriye arasında afet yönetimi alanında iş birliğine dair mutabakata varıldı. İçişleri Bakanlığı ile Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı arasında afet ve acil durum yönetimi alanında etkin bir iş birliği çerçevesi oluşturulmasını hedefleyen mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptına Türkiye adına Bakan Çiftçi, Suriye adına ise Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raed El-Salih imza attı.

İmzalanan mutabakat zaptı, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında ortak ve etkin bir iş birliği mekanizması kurulmasını amaçlıyor. Mutabakat zaptı, iki ülkede meydana gelebilecek muhtemel afet veya acil durum hallerinde talep üzerine karşılıklı gönüllü yardım ve müdahale desteği sağlanmasını öngörüyor. Anlaşma ayrıca afet ve acil durumlardan korunma, hazırlıklı olma ve kriz yönetimi gibi kritik alanlarda bilgi ve deneyim paylaşımını, karşılıklı uzman değişimini ve ortak uzmanlık eğitim programlarının düzenlenmesini de kapsıyor.

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#Türkiye-Suriye İş Birliği#Afet Yönetimi Mutabakatı#Mustafa Çiftçi

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