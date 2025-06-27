Türkiye ve KKTC’den Mavi Vatan’da güç birliği

Haberin Devamı

Türkiye ve KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı’nda yer alan sivil ve askeri unsurların katıldığı tatbikat kara ve deniz olmak üzere iki aşamada yapıldı. Kara safhası Girne 101 Evler bölgesinde, deniz safhası ise Gazimağusa açıklarında gerçekleştirildi.

ZAMANA KARŞI YARIŞ

Tatbikatın kara safhasında senaryo gereği Beşparmak Dağları’nda zorunlu iniş yapan yolcu uçağındaki yolcuları arama ve kurtarma faaliyeti uygulandı. Deniz safhasında ise Doğu Akdeniz’de kuru yük gemisi ile ticari yatın çarpışması sonucu yardım bekleyen göçmenler kurtarıldı. Türkiye’den 1 fırkateyn, 3 Sahil Güvenlik korveti, 4 Sahil Güvenlik botu, 7 helikopter, 3 uçak, 1 İHA, 2 arama kurtarma timi, 1 Özel Harekat Timi ve 1 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi katıldı. KKTC’den ise 5 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter, 2 römorkör, 2 bot ve 5 arama kurtarma timi görev aldı.

Haberin Devamı

TATAR: HER ZAMAN HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

- Tatbikata dair açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bölgenin kritik bir bölge olduğuna dikkat çekerek, İsrail-Gazze savaşı, şimdi ise İsrail-İran gerilimi ile her türlü risklerin olduğu bir bölgede her zaman hazırlıklı olmak durumunda olduklarını söyledi.