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Toplantı 7 saat sürdü! Türkiye, İsveç’ten teröristlerin iadesini istedi

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#Adalet Bakanlığı#İsveç#FETÖ
Toplantı 7 saat sürdü Türkiye, İsveç’ten teröristlerin iadesini istedi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 17:16

Adalet Bakanlığı heyeti, NATO'nun Madrid Zirvesi'nde oluşturulan 'Daimi Ortak Mekanizma' kapsamında İsveç Adalet Bakanlığı temsilcileri ile bir araya gelerek, ülkeden iadesi talep edilen PKK ve FETÖ mensuplarına ilişkin dosyaları gündeme getirdi.

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Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da kurulan 'Daimi Ortak Mekanizma' toplantıları kapsamında; Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı heyetleri, Ankara'da bir araya geldi. Adalet Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda bakanlık heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık etti. Toplantı 7 saat sürdü.

Toplantıda; PKK ve FETÖ mensuplarına ilişkin iade dosyaları gündeme getirilerek terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye iadesi talep edildi. İade talepleri daha önce reddedilen PKK mensubu isimler hakkındaki talepler de yeniden gündeme getirildi.

Türkiye'nin İsveç'ten iade talepleri arasında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla Harun Tokak, Yılmaz Aytan, Murat Çetiner, Alperen Melikhan Doğan, Bülent Keneş, Orhan Er ve Harun Ayvaz bulunuyor. 

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#Adalet Bakanlığı#İsveç#FETÖ

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