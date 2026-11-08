Türkiye ve Irak'tan Terörsüz Türkiye açıklaması

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İletişim Başkanlığı, Türkiye ile Irak'ın yaptığı ortak açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1. Türkiye ve Irak makamları; iki ülke liderlerinin 23 Eylül 2026 tarihinde vardıkları mutabakat uyarınca, Irak makamlarının Sincar’da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve PKK terör örgütü unsurlarının varlığına son verilmesi yönünde bugüne kadar attığı takdire şayan adımların sürdürülmesi hususunda ortak iradelerini teyit etmektedir.

2. Türk tarafı; liderler düzeyinde varılan mutabakat uyarınca, Başika-Zilikan yerleşkesinin Irak Federal Hükümetine kademeli olarak devrine yönelik üzerine düşen adımları atmaya başlayacağını beyan etmektedir.

3. Taraflar PKK terör örgütünün mevcudiyetinin tamamen sonlandırılmasına yönelik Sincar’da başlayan sürecin ilerlemesinin müştereken teyit ve denetlenmesi amacıyla, daha önce mutabık kalındığı üzere Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesinin faaliyete geçirilmesi yönünde karar almıştır.