Türkiye ve Irak arasında kritik güvenlik zirvesi! 5’inci toplantı Antalya’da yapılacak

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile Irak arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 5’inci toplantısı, Sayın Bakanımız ile Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in eş başkanlığında, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Münir Karaloğlu ile Iraklı muadillerinin katılımıyla 13 Nisan 2025 tarihinde Antalya'da gerçekleştirilecektir" denildi.