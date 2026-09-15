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Türkiye ve Filistin’den kültürel mirası korumak için iş birliği

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#Kültür İşbirliği#Filistin Kültürü#Kültürel Miras
Türkiye ve Filistin’den kültürel mirası korumak için iş birliği
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 12:40

 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Filistin Kültür Bakanı İmad Hamdan ile gerçekleştirdiği videokonferans görüşmesine ilişkin paylaşımında, Filistin’in kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için ortak proje önerilerini değerlendirdiklerini bildirdi. Ersoy, “Türkiye olarak bu anlayışla kültürel iş birliğimizi güçlendirmekte ve ortak projeler geliştirmekte kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Filistin Kültür Bakanı İmad Hamdan ile videokonferans aracılığıyla görüştü.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, Türkiye ile Filistin arasındaki kültürel iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaları ele aldıklarını belirtti.

Türkiye ve Filistin’den kültürel mirası korumak için iş birliği

Filistin’in zengin kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için birlikte atılabilecek adımları değerlendirdiklerini aktaran Ersoy, “Sayın Hamdan’ın ilettiği ortak proje önerilerini ele alarak kültürel mirasın korunması, restorasyon ve kültür alanındaki iş birliğimiz üzerine görüş alışverişinde bulunduk.” açıklamasında bulundu.

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Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Ortak Projeler Ele Alındı

Görüşmede, Filistin tarafınca iletilen proje önerileri çerçevesinde iki ülkenin birlikte hayata geçirebileceği çalışmalar üzerinde duruldu. Kültürel mirasın yaşatılması, restorasyon ve kültür alanındaki ortak çalışmaların geliştirilmesi görüşmenin gündemini oluşturdu.

Türkiye ve Filistin’den kültürel mirası korumak için iş birliği

“FİLİSTİN’İN KÜLTÜREL MİRASINA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Paylaşımında Türkiye’nin Filistin halkıyla dayanışmasını da vurgulayan Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

“Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında durmaya, kimliğinin ve tarihî hafızasının ayrılmaz bir parçası olan kültürel mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak bu anlayışla kültürel iş birliğimizi güçlendirmekte ve ortak projeler geliştirmekte kararlıyız.”

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#Kültür İşbirliği#Filistin Kültürü#Kültürel Miras

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