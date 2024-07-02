Türkiye ve BAE arasında sosyal hizmetler alanında iş birliği mutabakatı imzalandı

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törene, Türkiye adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile BAE adına Toplumsal Kalkınma Bakanı Shamma bint Sohail Faris Al Mazrouei katılarak, söz konusu mutabakat zaptına imza attı. Anlaşma kapsamında, aile ve kadının güçlendirilmesi, kadınların istihdamına yönelik politikaların geliştirilmesi, engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımının sağlanması, aktif yaşlanmanın teşvik edilmesine yönelik bilgi, tecrübe ve iyi uygulama örnekleri paylaşılacağı kaydedildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Zayed Bin Sultan Al Nahyan Hayırsever ve İnsani Yardım Vakfı arasında İstanbul'da Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nin yeniden inşası, bakımı ve geliştirilmesine ilişkin iş birliğine de gidildi. Bu kapsamdaki mutabakat zaptı ise bakanlık adına Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara ile Vakfın Genel Müdürü Mohammed Ateeq Al Falahi tarafından imzalandı.

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'İŞ BİRLİĞİMİZİN ARTARAK DEVAM ETMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM'

Burada konuşan Bakan Göktaş, BAE ile Türkiye arasındaki iş birliğinin köklü bir ilişkiye dayandığını ve çocuklar için ne yapılsa az olacağını belirterek, "Bu minvalde Saygıdeğer Hanımefendi’nin öncülüğünde iki imzayı atmaktan büyük memnuniyet ve gurur duyuyorum. İkili iş birliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Sosyal hizmetler konusunda yapacağımız iş birlikleriyle önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. Engelli, yaşlı, kadınlar, çocuklar için ne yapsak, hakikaten azdır. İnşallah iş birliklerimizin bir başlangıcı olur ve devamının da geleceğini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAE Toplumsal Kalkınma Bakanı Shamma bint Suhail Faris Al Mazrouei de bu iş birliği sayesinde Türkiye ile çok önemli bir yol kat edildiğini belirterek, anlaşmanın iki ülke için de hayırlı olmasını diledi.

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BİRÇOK ALANDA İŞ BİRLİĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

İki bakanlık arasındaki sosyal hizmetler alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı kapsamında; aile ve kadının güçlendirilmesi, kadınların istihdamına yönelik politikaların geliştirilmesi, engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımının sağlanması, aktif yaşlanmanın teşvik edilmesi, aileler, kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılara sunulan sosyal hizmetlerin geliştirilmesi, etkinliğinin artırılması için bilgi, tecrübe ve iyi uygulama örnekleri paylaşılacak. İstanbul'da Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nin yeniden inşası, bakımı ve geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptıyla da kampüs içerisinde bulunan rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri sitesi, spor merkezi, peyzaj ve altyapısı ile cami restorasyonunun yapılması, bir bilim ve teknoloji kampüsünün inşa edilmesi öngörülüyor.