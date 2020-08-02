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AA
Haber Giriş: 02.08.2020 - 14:57,Son Güncelleme:

Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak tatbikatı sürüyor

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Türkiye ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'daki kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat kapsamında araziye çıkan tank ve zırhlı araçlar çeşitli görevler icra ediyor.

Tatbikatta görevlerin uygulanmasının etkinliği ve koordinasyonu, muharebe operasyonları sırasında desteğin sağlanması, personel ile silah ve askeri teçhizatın etkinliği denetleniyor.

Tatbikata her iki ülkeden hem hava hem de kara kuvvetleri katılıyor. Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

Kara kuvvetlerinin tatbikatı da Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

Türkiye ve Azerbaycanın ortak tatbikatı sürüyor

Türkiye ve Azerbaycanın ortak tatbikatı sürüyor

Türkiye ve Azerbaycanın ortak tatbikatı sürüyor

Türkiye ve Azerbaycanın ortak tatbikatı sürüyor

Türkiye ve Azerbaycanın ortak tatbikatı sürüyor

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