Türkiye ve Azerbaycan arasında 'inşaat' mutabakatı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov ile bakanlıkta bir araya geldi. Kurum ve Haydarov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki inşaat sektörünü güçlendirmek amacıyla 'İnşaatta Normatif ve Birim Fiyatlandırma Sisteminin İyileştirilmesi Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Bakan Kurum anlaşmaya ilişkin, "Bugün imzalayacağımız yapı alanındaki iş birliği protokolü ile söz konusu sistemin kardeş Azerbaycan'da kullanılmasına yönelik ilk adımın atılmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. İmzalayacağımız anlaşma hem yapı malzeme ve müteahhitlik sektörüne hizmet verecek hem de iki ülke arasında yeni iş birliği alanları açacaktır" dedi.

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Kemaleddin Haydarov ise iki ülke ilişkilerine dikkat çekerek, anlaşmadan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.