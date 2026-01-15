×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye ve Avrupa'nın en küçüğü: Bursa'da görüntülendi

Güncelleme Tarihi:

#Bursa Karacabey#Çalıkuşu#Orman Kuşları
Türkiye ve Avrupanın en küçüğü: Bursada görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2026 11:22

Türkiye ve Avrupa’nın en küçük kuşu Bursa’nın Karacabey ilçesinde görüntülendi. Toplam vücut ağırlığı yaklaşık 6 gram, boyu ise 7 santimetre olan çalıkuşu, genellikle yüksek ve sık ormanlık alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Haberin Devamı

Kış aylarında hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte daha ılıman bölgelere yönelen çalıkuşları, deniz seviyesine kadar inerek beslenme alanlarını genişletiyor.

Türkiye ve Avrupanın en küçüğü: Bursada görüntülendi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde görüntülenen çalıkuşları, küçük yapıları ve oldukça hareketli halleriyle dikkati çekiyor.
Türkiye ve Avrupanın en küçüğü: Bursada görüntülendi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa Karacabey#Çalıkuşu#Orman Kuşları

BAKMADAN GEÇME!