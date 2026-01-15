Türkiye ve Avrupa'nın en küçüğü: Bursa'da görüntülendi

AA
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2026 11:22
Türkiye ve Avrupa’nın en küçük kuşu Bursa’nın Karacabey ilçesinde görüntülendi. Toplam vücut ağırlığı yaklaşık 6 gram, boyu ise 7 santimetre olan çalıkuşu, genellikle yüksek ve sık ormanlık alanlarda yaşamını sürdürüyor.
Kış aylarında hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte daha ılıman bölgelere yönelen çalıkuşları, deniz seviyesine kadar inerek beslenme alanlarını genişletiyor.
Bursa’nın Karacabey ilçesinde görüntülenen çalıkuşları, küçük yapıları ve oldukça hareketli halleriyle dikkati çekiyor.