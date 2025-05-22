Türkiye ve ABD’den ortak Suriye vizyonu

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Taraflar, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulduğu şekilde “Suriye’de istikrar ve güvenlik konusunda işbirliğini ve koordinasyonu artırmaya kararlılık” noktasında mutabık kaldı.

İSTİKRARLI SURİYE

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack Jr. ve Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Sedat Önal’ın da katıldığı toplantının sonuç metninde “Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, kendi içinde ve komşularıyla barış içinde olan, istikrarlı bir Suriye vizyonunu paylaşmaktadır; bu aynı zamanda milyonlarca yerinden edilmiş Suriyeli’nin evlerine dönmesini sağlayacaktır” denildi.

YENİ ORTAKLIK DÖNEMİ

Ayrıca taraflar, Washington ve Ankara’nın Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının öneminin farkında olduğunu vurgularken, “terör örgütlerine güvenli sığınak sağlamayan, istikrarlı ve birleşik bir Suriye, bölgesel güvenlik ve refaha katkı sağlayacaktır” dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce de yaptığı yazılı açıklamada “Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile bir araya geldi. Landau, ABD ile Türkiye arasındaki güçlü ikili ilişkinin yeni bir ortaklık dönemi olduğunu ve iki ülke arasındaki işbirliğini barış ve ticaret gibi ortak hedefler doğrultusunda geniş bir yelpazede genişlettiğini vurguladı” ifadelerini kullandı.