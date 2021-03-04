‘Türkiye vazgeçilmez aktör’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kamuda çeviri alanında yol haritası niteliğinde Çevirmen Rehberi, Kamu Terim Bankası ve Kamu Kurumları Sözlüğü hazırladı. Çevirmen Başvuru Kitabı’nın önsözünü kaleme alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin son dönemde bölgesinde vazgeçilmez bir aktör olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Ülkemiz, son yıllarda hem bölgesinde cereyan eden hadiselere, önemli siyasal değişimlere ve krizlere birinci elden şahitlik etmiş, hem de bizzat bu krizlerin çözümü için uluslararası alanda önemli ve vazgeçilmez bir aktör olmuştur. Söz konusu krizlerin ürettiği savaş mağdurları, sığınmacılar, insani yardım, salgınla mücadele gibi konularda benimsediğimiz vicdani ve ahlaki tutumumuz ülke olarak nasıl bir insanlık sınavından başarıyla geçtiğimizi de çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.

ANLAMAK İSTEYENE AÇIK İŞARET

Türkiye’nin insanlık onuru için nasıl bir mücadele verdiğini, milletimizin nasıl fedakârlıklarla bu mücadeleyi desteklediğini, devletimizin bu açıdan nasıl çabalar sarf ettiğini, diğer devletlere nazaran nasıl bir fedakârlıkla dünyanın huzur ve barışı için çalıştığını doğru bir şekilde, manasını kaybetmeden, heyecanını koruyarak anlatmak ve dünyanın farklı dillerine tercüme etmek son derece değerli görevdir. İnsanlık davamızı, çabalarımızı, değerlerimizi muhataplarımızın diline, zihnine ve kalbine doğru şekilde işleyemiyorsak, kendi dillerine en etkili şekilde tercüme edemiyorsak tüm bu çabalarımız bir noktada eksik kalmış olur.

TÜRKİYE’NİN TEZLERİNİ ANLATACAK

Kamu Terim Bankası ve Çevirmen Başvuru Kitabı’nın Türkiye’nin tezlerini, dünyaya bakışını, milletimizin ve devletimizin insanlık mücadelesini, dünya barışı ve huzuru için yaptığımız çalışmaları anlatma noktasında önemli bir boşluğu dolduracağı, bütünselliğinin ve tutarlığının tesis edilmesi için çok kıymetli katkılar sunacağı kanaatindeyim.

BEŞTEPE’DE ŞENTOP’LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile sürpriz bir görüşme yaptı. Erdoğan resmi programında bulunmamasına rağmen, dün Beştepe’de TBMM Başkanı Şentop’u kabul etti. Basına kapalı görüşmeyle ilgili açıklama yapılmazken, buluşmada Meclis takviminin ve yeni Anayasa sürecinin ele alındığı kaydedildi.

BEŞTEPE’DE AB İLE YENİ DÖNEM TOPLANTISI

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Türkiye-AB ilişkileri ve terörle mücadele gündemiyle, kurul başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı ile Türkiye’nin temel hak ve özgürlükler konusuna verdiği önemin bir kez daha ortaya konulduğu ifade edildi. Eylem planının Türkiye’nin değişim ve reform iradesini temsil ettiğini ve bunun Türkiye-AB ilişkilerine de olumlu katkı sağlayacağı belirtildi. 18 Mart Mutabakatı’nın yenilenmesi, vize serbestisinin hayata geçirilmesi, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gibi konularda AB’nin somut adımlar atmasının pozitif gündemin devamı için önemli olduğu vurgulandı. (ANKARA)