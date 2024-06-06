Türkiye uzaya ikinci adımı atıyor! Atasever 7 kritik deneyi anlattı

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Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu, 8 Haziran'da Virgin Galactic'in ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinde gerçekleşecek.

Gezeravcı ile birlikte 36 bin kişi arasından seçilen Atasever Türk bilim insanlarının deneyini yapacak. İlkleri gerçekleştirecek.

Tuva Cihangir Atasever'in CNN TÜRK'e yaptığı özel açıklama şöyle:

Galactic 7 misyonu kapsamında 7 farklı deney gerçekleştiriyor olacağız. Gerçekleştireceğimiz uçuş kapsamında 4 kişilik bir mürettebat yer alacak. Uzay aracının içerisinde 2 tane de pilot olacak. Toplam 6 kişi olarak uzaya çıkıp 3 dakika mikro yerçekim koşullarında ilgili operasyonları gerçekleştirip daha sonra dünyaya geri dönüş yapacağız.

Astroparçacık fiziğinden beyin sıvı dinamiklerine, hücresel biyolojiden genetik bilimine değişen farklı disiplinlerde 7 deneyi icra ediyor olacağız. Gerçekleştireceğimiz deneylerden 3 tanesi benim üzerimde bulunacak çeşitli donanımlar olacak. Kendimle beraber uzaya taşıyacağım. Orada geçireceğimiz 3 dakikada her birisi üzerinde deneyler gerçekleştiriyor olacağım.

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YANINDA NE GÖTÜRECEK?



Sayın Cumhurbaşkanımız hem bize hem bütün dünyaya ilan ettiği lansman sırasında her ikimize de teslim ettiği birer Türk bayrağı vardı. Benimle birlikte olacak. Annemin vatanı olan Azerbaycan bayrağı da bizimle beraber uçacak. Nasıl yer yüzünde Azerbaycan Türkiye bayrakları omuz omuzaysa benim uzay uçuşumda da göğsümde yan yana olacaklar.