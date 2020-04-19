‘Türkiye ürettiği sürece güçlü olur’

Kılıçdaroğlu, tarım sektörü temsilcileri ile bir araya geldiği video konferans toplantısında özetle şunları söyledi:

TARIM STRATEJİK SEKTÖRDÜR

“Tarım sektörü, bütün dünyada aklı başında bütün devletler için stratejik sektördür. Silah sanayiinden daha önemlidir. Çünkü kendi halkınızın karnını doyuramazsanız, onları besleyemezseniz elinizde silah olsa ne olacak. Dünyanın bütün ülkelerinde tarım sektörü özel olarak desteklenir. Gıda konusunda Türkiye’nin kendisine yeni ve tutarlı yol haritası çizmesi gerektiği açıktır.

ÇİFTÇİ ÖZEL OLARAK KORUNMALI

Üretici ve çiftçi her zaman korunması gereken bir kişidir. Çünkü ürettiği ürünün uzun süre korunması mümkün değil. Devletin bu konuda politika üretmesi lazım. Deneme-sınama yöntemi ile memleketi yönetmeye çalışıyorlar. Tarım sigortasında üreticiler büyük sorunlar yaşıyor. Kırsalı yaşanabilir hale getirmemiz lazım. Belediyelerimiz, kırsalla kent arasında sağlıklı bir diyalog ve gelir dağılımı olsun diye özel çaba harcıyor. Kırsaldaki insan, en azından düzenli bir gelire kavuşmuş olacak, kente gelmeyecek.”

TOPLANTIYA KATILANLAR

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Kemal Zeki Taydaş, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, S.S. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Cafer Yüksel ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk ile Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım.