Türkiye üniversite sayısına göre dünya ikincisi

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THE Disiplinlerarası Bilim Sıralaması 2025 ile dünyada 92 ülkeden 749 üniversite sıralandı. Bu sıralamada en fazla üniversiteye sahip ülke; 65 üniversite ile Hindistan olurken, onu 45 üniversite ile Türkiye, 38’er üniversite ile Rusya ve ABD, 33 üniversite ile de Japonya takip etti. Diğer yandan disiplinlerarası bilim alanında belirlenen 11 performans göstergesini sağlaması ve yüksek puan elde etmesi nedeniyle listede ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) birinci, Stanford Üniversitesi ise ikinci sırada yer aldı. ABD dışında en yüksek puana sahip üniversite, üç numarada yer alan Singapur Ulusal Üniversitesi oldu. Disiplinlerarası sıralamada, birden fazla akademik disiplinin birleştiği alanlar değerlendiriliyor.

İLK 200’DEKİ 10 ÜNİVERSİTE

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41- KOÇ ÜNİVERSİTESİ

64- SABANCI ÜNİVERSİTESİ

76- İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

90- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

119- BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

120- ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

148- YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

157- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

169- AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

195- İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ