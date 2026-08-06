Türkiye terör tehdidinden kalıcı olarak kurtuluyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclise sunulan ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti:

“Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu. Türkiye’yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.”

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ERDOĞAN’IN TALİMATLARI

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Toplantısı’na (MKYK) ilişkin Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız, Terörsüz Türkiye konusunda şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların bugün geldiği nokta ve bundan sonrasında da inşallah bütün bu süreci başarıya ulaştırmak için yapılması gerekenler, ortaya konulması gereken tavırlar, kullanılacak üslup ve Cumhur İttifakı’nın birlik ve dirliği açısından ilgili talimatları verdiler. Tabii aynı şekilde bu konuyla ilgili devlet kurumlarının koordinasyonu bakımından talimatlarını tekrar hatırlattılar. Bugün yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte iki yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu.”

2 YILLIK SÜRECİN EN ÖNEMLİ AŞAMASI

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Meclis’e sunulan çerçeve yasa teklifiyle ilgili, “Bugün yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte iki yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu” dedi. Çelik özetle şunları söyledi: Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge süreci için gerçekten çok emek sarf edildi. “Terörsüz Türkiye” ve “Terörsüz Bölge” nedir diye tek cümleyle tanımlayacak olsak, bu bölgemizde herkes için, Türk için, Kürt için, Arap için, Sünni için, Alevi için, Şii için ve diğer herkes için kötü niyet besleyenlere, bu kötü niyetlerine geçit vermeyecek şekilde verilmiş bir cevaptır diyebiliriz. Bugüne kadar da bununla ilgili gerçekten çok hassas çalışmalar yürütüldü. Ama günün sonunda meselenin sahibi 86 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Bu güven esasına, bu iradeye, bu tecrübeye ve tarihin içinden süzülen büyük irfana yaslanarak bütün bu süreç yürütülmüştür.

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Terörün gündemden çıkması ile birlikte yepyeni bir iklim doğacaktır. Bu yeni iklim demokrasinin ölçeğini büyütecektir. Türkiye barışta çok daha yüksek performans gösterecek. Geleceğimiz açısından yepyeni bir sayfanın açılmasına imkan verecektir. 2. aşamada demokrasimizin üzerinde bu yük kalktığında demokrasimiz için büyük adımlar atılması mümkün olacaktır.” m ANKARA