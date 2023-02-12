Türkiye tek yürek: TV kanallarından ortak yayın

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85 milyon için tek yürek olma zamanı... Türkiye’nin medya kuruluşları, depremzedeler için “Türkiye tek yürek” sloganıyla bir araya geliyor. Televizyon Yayıncıları Derneği, yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldı. Derneğin çağrısına yanıt veren Kanal D, TRT, Star TV, Fox, Show TV, Atv, TV8 ve Kanal 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek bağış kampanyası programı, 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de başlayacak. Gecede yapılacak bağışlar, Kızılay ve AFAD’ın hesaplarında toplanacak.