Türkiye tarihinde bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika'da önemli ziyaretler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Balotelliden olay hareket Fırat Aydınus, VAR ile konuşunca...Balotelli'den olay hareket! Fırat Aydınus, VAR ile konuşunca...#Mario Balotelli
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Türkiyede bir ilk... Dev tünelde ışık göründüTürkiye'de bir ilk... Dev tünelde ışık göründü#TBM
Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına AK Parti’den peş peşe tepkilerKılıçdaroğlu’nun açıklamalarına AK Parti’den peş peşe tepkiler#Kemal Kılıçdaroğlu
Kovid-19da son durum belli olurken... Bakan Koca şaşırtıcı gerçeği açıkladıKovid-19'da son durum belli olurken... Bakan Koca şaşırtıcı gerçeği açıkladı#Koronavirüs
Uzmanlar uyardı Sakın bu tuzağa düşmeyinUzmanlar uyardı! Sakın bu tuzağa düşmeyin#Gizlilik Sözleşmesi
Merkelin veda ziyaretinde dikkat çeken mesajlar Yunanistan gibi yapamayızMerkel'in veda ziyaretinde dikkat çeken mesajlar! 'Yunanistan gibi yapamayız'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Korkunç ölüm 93 yaşındaki kadın 5inci kattan düştüKorkunç ölüm! 93 yaşındaki kadın 5'inci kattan düştü#Kahramanmaraş
Sarı kodlu uyarı Saat verildi: Kuvvetli olacakSarı kodlu uyarı! Saat verildi: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Yeni kabus hızla yayılıyor Çocuklarda durdurmak neredeyse imkansız...Yeni kabus hızla yayılıyor! Çocuklarda durdurmak neredeyse imkansız...#Süper Grip
Gözyaşlarını tutamadı: Tarih çocukların tutuklandığını yazacakGözyaşlarını tutamadı: Tarih çocukların tutuklandığını yazacak#Emine Erdoğan
Ne yaptılarsa olmadı... Ölüme el ele gittilerNe yaptılarsa olmadı... Ölüme el ele gittiler! #ENDONEZYA
Maradona hakkında korkunç iddialar Konuşmak için ikisinin de ölmesini bekledi...Maradona hakkında korkunç iddialar! Konuşmak için ikisinin de ölmesini bekledi...#Diego Armando Maradona
Kate ve Williamın evinde tam tersine: Yatak odaları şaşırttıKate ve William'ın evinde tam tersine: Yatak odaları şaşırttı #Kate Middleton
Bu küçük çocuk üniversite sınavını Türkiye ikincisi olarak kazandı'Bu küçük çocuk üniversite sınavını Türkiye ikincisi olarak kazandı'#Ünlüler Nereden Mezun
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye tarihinde bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika'da önemli ziyaretler

#Recep Tayyip Erdoğan#Afrika#Angola
Türkiye tarihinde bir ilk Cumhurbaşkanı Erdoğandan Afrikada önemli ziyaretler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının daveti üzerine 17-20 Ekim'de Angola, Togo ve Nijerya'ya gidecek. Erdoğan'ın Angola ve Togo ziyaretleri, Türkiye'den bu ülkelere Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaretler olacak

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Angola'yı ziyaretinin, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olduğu belirtildi.

Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun 27-28 Temmuz 2021'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretle ivme kazanan siyasi ve ekonomik ilişkilerin, bu tarihi ziyaretle daha ileri noktaya taşınacağı ifade edildi.

Togo'ya yapılacak ziyaretin de yine Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olması hasebiyle tarihi nitelik arz ettiği belirtilen açıklamada, Lome'de gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm veçheleriyle ele alınacağı, işbirliğinin pekiştirilmesi üzerinde durulacağı bildirildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turunun son durağında köklü ve güçlü ilişkilere sahip olunan Nijerya'yı ziyaret edeceği, Abuja'da yapılacak resmi temaslarda mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirileceği kaydedildi.

Ziyaretlerin, liderlerin, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunmalarına da imkan tanıyacağı belirtildi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Angola'yı ziyaretleri sırasında Angola Ulusal Meclisi'ne hitapta bulunacağı ifade edilen açıklamada, Angola ve Nijerya'da ziyaretler marjında düzenlenecek İş Forumlarında iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmesinin de öngörüldüğü bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Recep Tayyip Erdoğan#Afrika#Angola

BAKMADAN GEÇME!

Selin Şekerciden sevgilisi İbrahim Selimi güldüren cevap

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Memur alımları başladı İşte ilanlar

Memur alımları başladı! İşte ilanlar

Görenler tanıyamadı... Beste Açarın eski halinden eser yok

Görenler tanıyamadı... Beste Açar'ın eski halinden eser yok

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım