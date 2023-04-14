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'ŞEHİRLERİMİZİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ'

“Maalesef bu yıl ramazan ayını Malatya’nın da aralarında bulunduğu şehirlerimizde yaşadığımız depremler sebebiyle buruk geçirdik. Nerede olursak olalım, hangi işle uğraşırsak uğraşalım kalbimiz de kafamız da hep buradadır. Biz asla bu depremi unutmadık, depremde kaybettiğimiz canları unutmadık, deprem yıkıntıları altında kalan hayalleri unutmadık. Ölenleri geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm kayıpları telafi etmede kararlıyız. Yıkılan evleri daha güvenlisi ile yeniden yapacağız, yıkılan iş yerlerini daha ferah şekilde yeniden inşa edeceğiz. Şehirlerimizi en güzel haliyle yeniden ayağa kaldıracağız.

'14 MAYIS ÖNEMLİ BİR YOL AYRIMI'

Malatya ile birlikte yol yürüdükçe Türkiye Yüzyılı bize bir el uzatımı mesafededir. Milletlerin tarihlerinde kimi acı kimi tatlı ama hepsi geleceği için önemli yol ayrımları olan hadiseler vardır. Türkiye için de asrın felaketi 6 Şubat depremleri de 14 Mayıs seçimleri de böyle bir öneme sahiptir. Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak. Bu seçimler ülkemizin ve milletimizin sadece gelecek meselesini değil, gelecek çeyrek asrını, yarım asrını belirleyecek. 14 Mayıs’ta şu siyasi meftalara sandıkları mezar edelim. Kimin ne yaptığı, kimin kimlerle yol yürüdüğü ortada. Şu CHP, PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla beraber yürümüyor mu? Terör örgütlerinin Kandil’deki ağababaları oradan talimat veriyor mu? Öyleyse bu yavrularımızı dağa kaçıran bu terörün ağa babalarına ve onların parlamentodaki uzantılarına, PKK’ya, YPG’ye, aklınıza ne gelirse, bunlara 14 Mayıs’ta hep birlikte bir ders veriyor muyuz?

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'İKİ ZİHNİYET YARIŞIYOR'

Bu seçimlerde sadece ittifaklar ve adaylar rekabet etmiyor. Aynı zamanda bu seçimlerde Batı buraya talimat veriyor. İki farklı zihniyet, iki farklı Türkiye hedefi yarışıyor. Bir tarafta son 21 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarımız, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz var. Geçen gün açıkladığımız seçim beyannamemizdeki taahhütlerimizle, milletimizin 60 yıllık hayalini gerçekleştirdiğimiz artık Togg’umuz var. Ülkemizin en büyük, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu... CHP’nin adamları, CHP’nin ekranlardaki kara yüzleriyse TCG Anadolu’muzu, Togg’u karalıyorlar.”

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ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan, ittifak ortakları MHP Lideri Devlet Bahçeli, BBP Lideri Mustafa Destici, DSP Lideri Önder Aksakal ve HÜDAPAR Lideri Zekeriya Yapıcıoğlu ile beraber dün Malatya’daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan çiçeklerle karşılandı. Emine Erdoğan ayrıca Doğanşehir ilçesinde depremzedelerle de görüştü.

DEPREM BÖLGESİNE 650 BİN KONUT

- ERDOĞAN depremin ardından yeniden inşa çalışmalarını şöyle anlattı: “Deprem bölgesindeki 6 milyona yakın bağımsız bölümü inceleyerek bunlardan 872 bin bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak olduğunu belirledik. Malatya’da bu rakam 132 bine yakındır. Felaketin ardından arama kurtarma, enkaz kaldırma, acil yardım, geçici barınma merkezi çalışmaları ile birlikte kalıcı konutların yapımı ile ilgili hazırlıklara da başladık.

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AMACIMIZ ŞEHİRLERİ NORMALE DÖNDÜRMEK

- Depremden 15 gün sonra Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımıza bağlı TOKİ vasıtasıyla kalıcı konutların yapımı ile ilgili ilk kazmayı vurmuştuk. Amacımız 650 bin konut ve köy evi yaparak şehirlerimiz normal hayatlarına döndürmektir.

- İlk etapta küçük sanayi sitelerinde 6 bin işyeri yaparak esnaf ve sanatkârlarımıza vereceğiz. Malatya’daki hak sahipleri için 70 bin konut ve 25 bin 300 köy evi inşa etmeyi planladık.

- Yeni konutlarınızı zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek şekilde yapacağız. Yerinde dönüşecek konutları da aynı anlayışla ihya edeceğiz. Malatya’nın geleneksel mimarisine uygun şekilde tasarlıyoruz.

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- Alt yapısıyla, okuluyla, çarşısıyla adeta Malatya’nın çevresini küçük küçük şehirlerle donatacağız.

43 BİN TEMEL ATILDI

- Bölge genelinde bu güne kadar ihalesini yaptığımız 94 bin konut ve köy evinden yaklaşık 43 bininin temelini attık. Bunlardan Malatya’ya inşa edeceğimiz 6 bin 700’ün temelini de bugün sizlerle beraber atarak ya Allah bismillah diyoruz. Temelini attığımız Battal Gazi’deki 2 bin 480 konutun, Doğanşehir’deki 953 konutun ve 161 köy evinin inşallah fazla uzatmadan kısa zamanda yapacağız.

KÖY EVLERİNİN BİR KISMI BAYRAMDA

- 6 Şubat depremleri için inşasına başladığımız köy evlerinden bir kısmını Ramazan Bayramı’nda teslim edeceğiz.

Afet mağdurlarını yalnız bırakmıyoruz

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- Ayrıca, Malatya’da ilk evim projesi kapsamında 2 bin 791 konut yaparak daha önce verdiğimiz sözleri de sürdürüyoruz. Hükümetlerimiz dönemlerinde Malatya’ya güncel rakamlarla 79 milyar tutarında kamu yatırımı yaptık.”

'AFET MAĞDURLARINI YALNIZ BIRAKMIYORUZ'

Erdoğan, temel atma ve anahtar teslim töreninin ardından Malatya Teknopark içerisinde kurulan geçici konaklama merkezinde düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Erdoğan özetle şunları kaydetti:

'KURUMLAR EMRİNİZDE'

“Deprem bölgesinde veya dışında şu an nerede olursa olsun afet mağduru kardeşlerimizi asla yalnız bırakmıyoruz. Seçim gündeminin hayata tutunma mücadelesi veren siz kardeşlerimizin sorunlarını unutturmasına asla müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz.

Çalışmaların hızlandırılması noktasında gereken talimatları veriyoruz. Devletiyle, belediyesiyle, özel sektörüyle, ülkemizin tüm kapasitesini, iş makinelerini, aracını, gerecini deprem bölgesine yığdık. Kurumlarımız 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaktadır. Her daim sizlerin hizmetinde ve emrindedir. Enkaz kaldırma çalışmalarımızda sona gelirken hiç vakit kaybetmeden deprem konutlarımızın inşasına başladık. Hedefimiz 319 bini ilk bir sene içerisinde olmak üzere toplam 650 bin konutu yaparak hak sahiplerine teslim etmektir. Malatya’da da toplamda 70 bin konut 25 bin 300 de köy evi inşa edeceğiz. Başkalarının gündemi ne olursa olsun bizim gündemimiz sizsiniz. Başkaları ne hesap yaparsa yapsın bizim önceliğimiz sizsiniz.

Sadece son iki haftada Türkiye Yüzyılına selam niyetinde stratejik önemde iki muhteşem projeyi devreye aldık. Milletimizin 60 yıllık hayali olan yerli ve milli aracımız Togg’u ülkemizin yollarına uğurladık. Bu ivmeyi TCG Anadolu uçak gemimizin teslimatını yaparak adeta taçlandırdık. Dünyanın ilk SİHA gemisi ülkemizin de en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu’yla artık bu alanda farklı bir lige yükselttik.”

ERDOĞAN’DAN İLK MİTİNG AFYON’DA

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, partisinin seçim mitinglerine bayramdan önce başlıyor. İlk mitingin 18 Nisan’da Afyonkarahisar’da, ikincisinin 19 Nisan’da da Denizli’de yapılacağı kaydedildi.

Bu arada Erdoğan, AK Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim ettiği listelerle ilgili, “Bazı hatalarımız bazı illerimizde olmadı değil, cumaya kadar süremiz var” sözleriyle listelerde bazı değişikliklerin yapılacağını ifade etmişti. Bunun üzerine AK Parti’de gözler listelerde yapılacak değişikliklere çevrildi. Partilerin milletvekili listelerinde değişiklik yapma süresi bugün sona eriyor. Edinilen bilgilere göre, bu kapsamda AK Parti milletvekili listesinde 3 isimde değişiklik yapacak.

KADIOĞLU’NUN YERİNE ŞENOCAK

- Sosyal medyada olay olan Necmi Kadıoğlu’nun yerine eski İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın ismi verilecek. Kadıoğlu, tartışmalar üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milletvekili adaylığından çekildiğini duyurarak, “Belli çevreler tarafından sosyal medya üzerinden yıpratma ve itibarsızlaştırma çalışmaları başlatılmıştır” demişti.

- İstanbul 1. Bölgede Mustafa Naim Yağcı’nın da adaylığı geri çekilecek. Yağcı’nın, İstanbul’da seçim için YSK’nın verdiği süre içerisinde belediye meclis üyeliğinden istifa etmediği belirlendi. Bu nedenle, Yağcı’nın yerine avukat Muhammet Enes Savaş’ın bildirileceği öğrenildi.

- Sırasını beğenmediği için adaylıktan çekilen Samsun 8. sıra adayı Kadir Kayan’ın yerine de isim bildirilecek. Söz konusu ismin henüz bildirilmediği belirtildi.