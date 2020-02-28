Türkiye: Soçi’ye uyulmalı

Üç buçuk saat süren dünkü görüşmelerin sona ermesinin ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yazılı bir açıklama yaparak, “Heyetler arası görüşmelerde İdlib’deki durum tüm boyutlarıyla ele alındı. Tarafımızdan bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiği belirtildi. Bu amaçla sahada atılması gereken adımlar üzerinde duruldu. Soçi Anlaşması’nın tam olarak uygulanmasına atfedilen önem tarafımızca kayda geçirildi. İnsani durumun felaket halini almasının ve olası kitlesel göçün engellenmesinin önemi vurgulandı” dedi.