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Türkiye- Slovakya siyasi istişareleri, Bratislava'da yapılacak

#Dışişleri Bakanlığı#Türkiye#Slovakya
Türkiye- Slovakya siyasi istişareleri, Bratislavada yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Slovakya arasındaki siyasi istişarelerin, yarın Slovakya'nın başkenti Bratislava'da yapılacağını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye- Slovakya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Devlet Sekreterleri Martin Klus ve Ingrid Brockova arasında 4 Nisan 2022 tarihinde Bratislava'da düzenlenecektir. İstişarelerde ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca, AB üyelik sürecimiz ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."

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#Dışişleri Bakanlığı#Türkiye#Slovakya

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