Türkiye şimdiye kadar bu rakamı hiç görmedi! Vaka sayıları korkutucu seviyede

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, İstanbul'un koronavirüsteki son durumunu Prof. Dr. Feriha Öz Salgın Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ile birlikte değerlendirdi. Öztürk, "Feriha Öz Salgın Hastanesi'nde yer yok. Her gün yaklaşık 100 ambulans giriyor buraya. 28 Şubat'ta 8 bin bandındaydı, martın sonunda ise bu rakam 37 bin... Acı rekor bu. Daha önce Türkiye bu rakamı hiç görmedi" ifadelerini kullanırken Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "1 hafta öncesiyle bu haftayı kıyaslarsanız yüzde 100'ün üzerinde bir artıştan bahsediyoruz. Bizim için önemli olan ayaktan başvuruyu yatağa ve yoğun bakıma yansıtmamak. Bunun yolu da yeni vakaları engellemek. Yeni vakalar arttığı sürece her anlamda yansıması olacaktır" dedi.

İşte Prof. Dr. Yiyit'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Yükün çok büyük bir kısmını bizim almamız boynumuzun borcu... Diğer hastanelerle karşılaştığımızda artış var. Günlük oynamalar doğruyu her zaman yansıtmayabilir ama önemli olan haftalık 100 binde açıklanan rakamlardır. 1 hafta öncesiyle bu haftayı kıyaslarsanız yüzde 100'ün üzerinde bir artıştan bahsediyoruz. Bizim için önemli olan ayaktan başvuruyu yatağa ve yoğun bakıma yansıtmamak. Bunun yolu da yeni vakaları engellemek. Yeni vakalar arttığı sürece her anlamda yansıması olacaktır.

"BUNU KIRMAK ZORUNDAYIZ"

İlk başta yatan hastaya yansıyacak, daha sonra yoğun bakıma yansıyacak. Bunları zincirleme olarak engellemenin yolu bulaşı engellemek. Önce vaka oluşturmamak lazım. Geçmişte yaptık bunu, kırmak zorundayız. Yüzdelere takılmayalım, etrafımızda her gün bir kovidli olduğunu bilelim.

"HAKİM VİRÜS MUTANT VİRÜS OLMAK ÜZERE"

Hakim virüs mutant virüs olmak üzere. Artış hızımızda mutasyonlu virüsün etkisi büyük. İnsanlarımız da aslında bu virüsü tanımaya başladı. Bu tanışıklık tedbir anlamında da olmalı. Mutasyonlu virüs olduğu için eskiden 1 dikkat ediyorsak şimdi 2 dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm yaşları etkiliyor ama bilimsel olarak bildiğimiz bir şey var; Maske işe yarıyor. Şu dönem biraz daha gayret etmemiz gerekiyor. En iyi ihtimalle 14 gün dikkat edersek bunu kırabiliriz.

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