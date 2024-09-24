Türkiye Şeyda’ya ağlıyor! Suç makinesi, polisin silahıyla polisi şehit etti

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İstanbul Ümraniye’de Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri, önceki gün akşam saatlerinde ‘motosiklet hırsızlığı’ suçundan aranan şüpheli Yunus Emre Geçti’yi (19) gözaltına alıp karakola götürdü. Karakolun bahçesinde ailesiyle görüştüğü sırada duvardan atlayarak kaçan Geçti, izini kaybettirdi.

SİPER ALDI AMA...

Harekete geçen devriye ekipleri, gece 23.00 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi’nde yerini tespit ettikleri şüpheliyi tekrar gözaltına almak için operasyon düzenledi. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan Geçti, yakalanmaya çalışılırken çıkan arbedede polis memurlarından birinin silahını ele geçirerek ateş açtı. Bu sırada polis memuru Şeyda Yılmaz da şüpheliye karşılık verdi. Kendilerini korumak isteyen polisler, çevrede bulunan malzemeleri siper aldı. Polis memuru Şeyda Yılmaz, bir plastik standın arkasına gizlendi. Ancak plastik standı delen kurşunlardan biri, Yılmaz’ın başına isabet etti. Çıkan çatışmada polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve şüphelinin yanındaki annesi P.G. (43) de yaralandı. 3 yaralı hastaneye kaldırıldı ancak başından vurulan polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve P.G.’nin tedavileri devam ediyor.





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DOSYASI KABARIK

Olayda hafif yaralanan Yunus Emre Geçti, ayaktaki tedavisinin ardından ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından gözaltına alındı. Şüpheli Geçti’nin 26 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Bunlar arasında ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti’, 8 kez ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma’, 2 kez ‘kasten yaralama’, ‘cinsel taciz’, 2 kez ‘çocuğa cinsel istismar’, ‘motosiklet hırsızlığı’, ‘ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet’ ve 2 kez ‘mala zarar verme’ suçlarının yer aldığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

Polis Şeyda’yı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti’nin sorgulamada olay anını tam olarak hatırlamadığını söylediği ancak cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’de işlemleri tamamlanan şüpheli, dün sabah saatlerinde 2 kadın polis eşliğinde üzerine siyah uzun bir çöp poşeti geçirilmiş halde Emniyet Müdürlüğü binasından çıkarıldı. Kadın polisler, meslektaşlarını şehit eden şüpheliyi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’nin tehlikeli köpekleri taşımak için kullandığı araca bindirdi. Saldırgan Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Geçti, ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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HENÜZ 9 AYLIK POLİS MEMURUYDU

Meslek hayatına geçen yıl aralık ayında başlayan şehit polis memuru Şeyda Yılmaz, çocukluğundan beri polis olmak istiyordu. 2021 yılında Polis Akademisi’ne girdi ve 2023’te mezun oldu. Meslek hayatına 23 Aralık’ta İzmir’de başlayan Şeyda Yılmaz, kendisi gibi polis olan eşinin yanına gitmek için İstanbul’a tayin istedi. Ümraniye Devriye Ekipleri’nde görev yapıyordu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşırken, Geçti’nin adliyeye götürülme şekliyle ilgili “soruşturma açıldığına” dair iddiaları da yalanladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde şehit Yılmaz için tören düzenlendi. Törene, şehidin eşi Semih Yılmaz ile aile yakınları, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile şehidin meslektaşları katıldı. Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz’ı naaşı, alınan helalliğin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas’a gönderildi.