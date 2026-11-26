AA
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2026 10:08
Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığında tören düzenlendi.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 askerin şehit olduğunu bildirmişti.
Kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığında tören düzenlendi.
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