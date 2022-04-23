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MSB ve EGM acı haberleri duyurdu: Kuzey Irak'ta 3 asker, Suriye'de 1 polis şehit oldu

#Şehit#Asker#Polis
MSB ve EGM acı haberleri duyurdu: Kuzey Irakta 3 asker, Suriyede 1 polis şehit oldu

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit operasyonundan şehit haberleri geldi. Teröristlerin saldırısı sonucu Teğmen Bekir Can Kerek, Uzman Çavuş Furkan Gök ve Uzman Çavuş Kubilay Çon şehit oldu. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü de Fırat Kalkanı hareket bölgesinde teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs'ün şehadete kavuştuğunu duyurdu.

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Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Harekatı'nda dün de teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı; Teğmen Bekir Can Kerek, Uzman Çavuş Furkan Gök ve Uzman Çavuş Kubilay Çon'un şehit olduğunu açıkladı.

TEĞMEN BEKİR CAN KEREK YENİ EVLENMİŞTİ

Şehit Teğmen Bekir Can Kerek 28 yaşındaydı. Kısa süre önce evlenmişti. İzmir'de yaşayan eşi Gamze Kerek'e acı haber verildi. Şehidin Denizli'deki baba ocağı da Türk bayraklarıyla donatıldı.

MSB ve EGM acı haberleri duyurdu: Kuzey Irakta 3 asker, Suriyede 1 polis şehit oldu

FURKAN GÖK'ÜN AİLESİNE ACI HABERİ ASKERİ YETKİLİLER VERDİ

Şehit haberi giden bir diğer kent Kahramanmaraş oldu. 23 yaşındaki Uzman Çavuş Furkan Gök'ün ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Baba Osman ve anne Döndü Gök'ü yakınları teselli etmeye çalıştı. Furkan Gök için Onikişubat ilçesinde cenaze töreni yapılacak. Şehit asker daha sonra son yolculuğuna uğurlanacak.

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MSB ve EGM acı haberleri duyurdu: Kuzey Irakta 3 asker, Suriyede 1 polis şehit oldu

SAMSUN'A DA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Yüksekova Dağ ve Komando Tugayında görev yapan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandı. Çon, kaldırıldığı Çukurca Sahra Hastanesinde şehit oldu. Şehit Çon’un acı haberi, Havza ilçesi Kamlık Mahallesi’nde yaşayan babası Alpay ve annesi Hafize Çon’a yetkililerce ulaştırıldı. Şehidin baba evi Türk bayrakları asıldı. 4 kardeşin en büyüğü ve bekar olduğu öğrenilen Şehit Çonun cenazesi, cumartesi günü Hakkari’de düzenlenecek törenin ardından havayolu ile Merzifon’a getirilecek. Çon’un cenazesi aynı gün, Havza ilçesinin Kamlık Mahallesinde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

MSB ve EGM acı haberleri duyurdu: Kuzey Irakta 3 asker, Suriyede 1 polis şehit oldu

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ŞEHİT POLİSİN NAAŞI MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Mare Soran’da PKK/YPG kontrolündeki bölgeden kontrol noktasına roketli saldırı düzenledi. Saldırıda Malatyalı özel harekat polisi Aytaç Altunörs (34) şehit oldu. Şehit Aytaç Altunörs için Kilis Asri Mezarlıkta tören düzenlendi. Buradaki törenin ardından Şehit Aytaç Altunörs’ün naaşı memleketi Malatya’ya gönderildi. Törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, le protokol üyeleri ile şehit polisin meslektaşları katıldı.

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#Şehit#Asker#Polis

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