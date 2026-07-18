Türkiye Şam’da kalp hastanesi yönetiyor

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Türkiye ile Suriye arasında “Şam Kalp Hastanesi ve Halep Onkoloji Hastanesi İşletme Protokolü” Meclis Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya “Gönüllü dönüşlerin arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Dönüşleri teşvik bakımından daha istikrarlı, ihtiyaçların karşılandığı bir ülkeye insanların gitmek istemesi daha çok artacaktır” dedi.

CERRAHLAR GİDİYOR

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emin Demirkol da şu bilgileri verdi: “Şam’daki Kalp Cerrahi Hastanesi 150 yataklı, 2 tane bölümden oluşmakta ve özellikle Siyami Ersek’teki hekimlerimizin ve hocalarımızın aylık dönüşümlü olarak katkılarıyla birlikte aynı zamanda asistan yetişimi ve Suriyeli hekimlerin de -bir kısmı Türkiye’de eğitim almış olanlar da var- yetiştirilmesi ve artık kendi ayakları üzerinde durabilmesi esasını da hedeflemekte. 6 kalp damar cerrahisi ameliyathanesi ile 36 yataklı yoğun bakımıyla ve 150 yataklı eski binanın bakımıyla beraber aktif hizmet veriyor. Suriye’nin şu tek yetkin kalp damar cerrahisi hastanesi gibi hizmeti veriyor. Şu anda acil serviste 2026’nın sadece 5 aylık döneminde 12 binin üstünde hasta bakıldı; 20 bine yakın poliklinik hastası ve 2000’e yakın yatan hastası var.”