Türkiye-Rusya-Ukrayna ombudsmanları 'kavuşma koridoru' için görüştü

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Ankara'da düzenlenen '21'inci Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği' konulu konferans kapsamında; çocuk ve insan hakları, yaralılar ile askerlerin değişimi hakkında yol haritasının belirlenmesi için Türkiye-Rusya-Ukrayna ombudsmanları 3'lü görüşme yaptı. Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç başkanlığında, Ukrayna Ombudsmanı Dr. Dmytro Lubinets ve Rusya Federasyonu Ombudsmanı Tatiana Moskalkova'nın katıldığı görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmeye daha sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.

Şentop her iki ülke ombudsmanına da, kendilerini uluslararası konferans vesilesiyle Türkiye’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şentop ilk etapta insani ateşkesin sağlanmasının önemine işaret etti ve savaş devam ederken önemli adımların da atıldığını vurgulayarak, "Tahıl koridoru, esir mübadelesi sağlandı. İnsani ateşkesin sağlanması için gayretimiz devam edecektir. Siviller, için yapabileceğimiz bir şey olduğunda desteğimiz olacağını ifade etmek isterim" dedi.

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LUBINETS, ERDOĞAN VE TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets, tahıl koridoru başta olmak üzere yaralılar ve çocuklar konusunda yaptıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Rusya Ombudsmanı Tatiana Moskalkova da, temel hakkın insan hayatı olduğunu belirterek, Türkiye'nin yaralı ve sivillere yardımı için teşekkürlerini ifade etti.