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Türkiye rayından çıkartılmaya çalışılıyor

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Eskişehir#Toplu Açılış
Türkiye rayından çıkartılmaya çalışılıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir’de toplu açılış törenine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir’de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

HEPSİNİN ÜSTESİNDEN GELDİK

“Bizim bu ülkeye en büyük hizmetimiz asırlık demokrasi, ve kalkınma eksiklerini sadece 20 yılda tamamlamış olmamızdır. Türkiye’nin atılımlarının önünü kesmek için her yolu denediler. Yeni bir seçimin arifesinde Türkiye yine rayından çıkartılmaya, kazanımlarından edilmeye, eski günlerine geri döndürülmeye çalışılıyor. Bu defa karşımızda 7’li bir koalisyon var. Ne ararsan bulunur, derde devadan gayrı. Bu masada terörle kol kola olanlar var mı? CHP terör ile kol kola, İP terör ile kol kola. Yavrucuklar var, onlar da zaten tamamen istikameti kaybetmişler. Buna bir de PKK’sından FETÖ’suna bu masaya alenen destek veren terör örgütlerini ilave etmek lazım. Daha sapkın akımları, sosyal medya mecralarını, Londra tefecilerini ve oradaki bütün eroin kaçakçılarını, batıdaki yönetimleri saymıyorum bile.

BEBECAN EKONOMİ MEKONOMİ ANLAMAZ

Bebecan ekonomi mekonomi falan bunlardan anlamazlar, sadece bunun satışını yaparlar. Ekonomiden ne kadar anladığını bakalım kaç tane Bay bay Kemal buna milletvekilliği vermiş. Şimdi göreceğiz. İşte bütün bunları başaramadıkları için çok kızgınlar. Ülkemizin yaşadığı büyük dönüşümü, sessiz devrimleri, tarihi yol ayrımlarında verdiği kararları hazmedemeyenlerin öfkeleri yüzlerinden okunuyor.” 

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SOĞAN DA SOĞAN

“Bay bay Kemal çıkmış soğan da soğan, patates de patates. Ya bay bay Kemal sen şöyle soğanı masanın üzerine koyar, ondan sonra şöyle yumruğunda vurup onun lezzetini alabilir misin? Biz öyle yetiştik. Biz soğanımızı öyle yedik ama bay bay Kemal bu tırlar, bu uçaklar, bu yollar olmasa acaba siz bütün bu patatesi, domatesi ne ile taşıyacaksınız? Bu yolları yaptık ki bunlar taşınsın.”

DANS EDENLERDEN HAYIR GELMEZ

Erdoğan, Eskişehir ziyareti kapsamında akşam saatlerinde de gençlerle buluşarak iftar yaptı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada da muhalefete yüklendi ve ‘Kapı gıcırtısına dans edenlerden bu ülkeye hayır gelmez” dedi.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Eskişehir#Toplu Açılış

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