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Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı ölü bulundu

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#Mehmet Salih Bülent Sadioğlu#Türkiye Petrolleri Arama Dairesi#Türkiye Petrolleri
Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 16:52

Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konakladığı otel odasında ölü bulundu.

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Görev için gittiği Yüksekova'da İpekyolu Caddesi'ndeki bir otelde konaklayan Sadioğlu'nun (53) kahvaltıya inmediğini fark eden arkadaşları, haber alamayınca otel çalışanlarından yardım istedi.

Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı ölü bulundu
Görevlilerin yardımıyla kapıyı açarak içeri giren arkadaşları, Sadioğlu'nu yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sadioğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı ölü bulundu
OTOPSİ YAPILACAK

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Sadioğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Bülent Sadioğlu ve arkadaşlarının otele dün giriş yaptığı belirtildi.

Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı ölü bulundu

BAKAN BAYRAKTAR: KALP KRİZİNDEN VEFAT ETTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar X hesabında yaptığı açıklamada, “Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanımız Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun geçirdiği kalp krizi sonucu vefatından dolayı derin bir üzüntü duydum. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı ölü bulundu

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#Mehmet Salih Bülent Sadioğlu#Türkiye Petrolleri Arama Dairesi#Türkiye Petrolleri

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