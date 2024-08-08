Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı ölü bulundu

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Görev için gittiği Yüksekova'da İpekyolu Caddesi'ndeki bir otelde konaklayan Sadioğlu'nun (53) kahvaltıya inmediğini fark eden arkadaşları, haber alamayınca otel çalışanlarından yardım istedi.
Sadioğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Bülent Sadioğlu ve arkadaşlarının otele dün giriş yaptığı belirtildi.
BAKAN BAYRAKTAR: KALP KRİZİNDEN VEFAT ETTİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar X hesabında yaptığı açıklamada, “Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanımız Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun geçirdiği kalp krizi sonucu vefatından dolayı derin bir üzüntü duydum. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.