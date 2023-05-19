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Türkiye pazarlıkla ikramla kurulmadı

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#Bahçeli#19 Mayıs#Mesaj
Türkiye pazarlıkla ikramla kurulmadı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajında “Türkiye Cumhuriyeti pazarlıkla, lütufla, ikramla, siparişle kurulmamıştır” dedi.

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Bahçeli mesajında özetle şunları vurguladı: “Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basması elbette tam bağımsızlık meşalesini tutuşturan ilk kıvılcım, vatanın kurtuluşuyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş istikametine atılan ilk adımdır. Türk milleti kutlu varlığına ve tarihi haklarına yüksek bir fedakârlık ahlakıyla sahip çıkmış, bu kapsamda tek yanlı ve aleyhe işleyen müzakere ve mütareke dayatmalarını cesaretle reddetmiştir. Gün, 19 Mayıs 1919’un ilkelerinde omuz omuza buluşma günüdür. Ayrıca ve maalesef demokrasiyi ağızlarından düşürmeyenlerin, milletimizin sandıkta tecelli eden iradesine hakaretler yağdırması, özellikle depremzede vatandaşlarımıza küfürler savurması affedilemez bir alçaklıktır.

OLMAYAN SİYASİ GÜCÜ VARMIŞ GİBİ GÖSTEREN
Türkiye Cumhuriyeti pazarlıkla, lütufla, ikramla, siparişle kurulmamıştır. Olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösterip siyaseti at pazarına çevirenler, kamuoyuyla gün aşırı talep listeleri paylaşanlar samimi olmadığı gibi milli ve ahlaki değerlerle ters düşen fırsatçı acizlerdir.”

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#Bahçeli#19 Mayıs#Mesaj

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