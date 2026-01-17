×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye Pakistan Suudi Arabistan savunma hattı: Temaslar sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Pakistan#Suudi Arabistan#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
Türkiye Pakistan Suudi Arabistan savunma hattı: Temaslar sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2026 07:00

TÜRKİYE’nin, Pakistan ve Suudi Arabistan’ı da kapsayan bölgesel bir işbirliği platformu oluşturulmasına yönelik bir vizyon üzerinde durduğu belirtiliyor.

Haberin Devamı

Sözkonusu yaklaşımın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından dile getirildiği ve Türkiye’nin bölgesel istikrar ile güvenliğe yönelik mevcut politikalarının devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Vizyonun temelinde, bölge ülkelerinin karşılıklı güven temelinde hareket ederek kendi güvenlik ve ihtiyaçlarını ortak mekanizmalarla karşılamasının, dış tehditlere karşı daha dayanıklı bir yapı oluşturacağı düşüncesi yer alıyor. Bölgesel güvenliğe ilişkin tartışmalarda, ülkelerin kendi coğrafyalarının geleceğine sahip çıkma iradesinin ön plana çıkarılması gerektiği vurgulanıyor.

ORTAK AKILLA ÇÖZÜM

Türkiye, bölge ülkelerinin ortak akılla geliştirdiği çözümlerin, ithal şablonlara kıyasla daha kalıcı olduğuna inanıyor. Yetkililer, geçmişte yaşanan birçok krizin, komşu ülkeler arasındaki güven eksikliğinden beslendiğine dikkat çekiyor. Bunun, dış müdahalelere alan açtığı ve terör örgütlerinin istikrarsızlık üretmesine zemin hazırladığı değerlendirmesi yapılıyor. Bu nedenle, önleyici güven inşası ve kriz yönetimi odaklı bir anlayışla, bölgenin kendi güvenlik düzenini yine bölge ülkelerinin oluşturması gerektiği savunuluyor.

Haberin Devamı

KÖRFEZ’DEN G. ASYA’YA

Ekonomik alanda uzun süredir devam eden işbirliklerinin bulunduğuna işaret edilirken, güvenlik alanında da benzer bir sahiplenme kültürünün oluşmasının önemli olduğu kaydediliyor. Türkiye’nin önerdiği modelin, dar kapsamlı bir ittifaktan ziyade, bölge genelini kapsayan ve ilerleyen süreçte başka ülkelerin katılımına da açık bir işbirliği platformu olması öngörülüyor. Körfez bölgesinden Güney Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada, güven temelli bir dayanışma zemininin bölgesel istikrarı güçlendirebileceği değerlendiriliyor.

Bu çerçevede ilgili ülkeler arasında temasların sürdüğü, ancak şu aşamada resmî bir anlaşmaya gelinmediği belirtiliyor. Yetkililer, girişimin herhangi bir ülkeyi veya yapıyı hedef almadığını, amacın bölgesel sorunlara yük paylaşımı ve ortak sorumluluk anlayışıyla çözüm aramak olduğunu vurguluyor.  ◊ ANKARA

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pakistan#Suudi Arabistan#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!