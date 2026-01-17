Türkiye Pakistan Suudi Arabistan savunma hattı: Temaslar sürüyor

Haberin Devamı

Sözkonusu yaklaşımın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından dile getirildiği ve Türkiye’nin bölgesel istikrar ile güvenliğe yönelik mevcut politikalarının devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Vizyonun temelinde, bölge ülkelerinin karşılıklı güven temelinde hareket ederek kendi güvenlik ve ihtiyaçlarını ortak mekanizmalarla karşılamasının, dış tehditlere karşı daha dayanıklı bir yapı oluşturacağı düşüncesi yer alıyor. Bölgesel güvenliğe ilişkin tartışmalarda, ülkelerin kendi coğrafyalarının geleceğine sahip çıkma iradesinin ön plana çıkarılması gerektiği vurgulanıyor.

ORTAK AKILLA ÇÖZÜM

Türkiye, bölge ülkelerinin ortak akılla geliştirdiği çözümlerin, ithal şablonlara kıyasla daha kalıcı olduğuna inanıyor. Yetkililer, geçmişte yaşanan birçok krizin, komşu ülkeler arasındaki güven eksikliğinden beslendiğine dikkat çekiyor. Bunun, dış müdahalelere alan açtığı ve terör örgütlerinin istikrarsızlık üretmesine zemin hazırladığı değerlendirmesi yapılıyor. Bu nedenle, önleyici güven inşası ve kriz yönetimi odaklı bir anlayışla, bölgenin kendi güvenlik düzenini yine bölge ülkelerinin oluşturması gerektiği savunuluyor.

KÖRFEZ’DEN G. ASYA’YA

Ekonomik alanda uzun süredir devam eden işbirliklerinin bulunduğuna işaret edilirken, güvenlik alanında da benzer bir sahiplenme kültürünün oluşmasının önemli olduğu kaydediliyor. Türkiye’nin önerdiği modelin, dar kapsamlı bir ittifaktan ziyade, bölge genelini kapsayan ve ilerleyen süreçte başka ülkelerin katılımına da açık bir işbirliği platformu olması öngörülüyor. Körfez bölgesinden Güney Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada, güven temelli bir dayanışma zemininin bölgesel istikrarı güçlendirebileceği değerlendiriliyor.

Bu çerçevede ilgili ülkeler arasında temasların sürdüğü, ancak şu aşamada resmî bir anlaşmaya gelinmediği belirtiliyor. Yetkililer, girişimin herhangi bir ülkeyi veya yapıyı hedef almadığını, amacın bölgesel sorunlara yük paylaşımı ve ortak sorumluluk anlayışıyla çözüm aramak olduğunu vurguluyor. ◊ ANKARA