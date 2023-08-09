Türkiye oyun kurucu ülke

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen “14. Büyükelçiler Konferansı”nda katılımcılara hitap eden Erdoğan özetle şunları söyledi: Büyükelçiler Konferansının 14’üncüsünü istisnai bir dönemde yapıyoruz. Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyetimizin ilk asrını tamamlayıp yeni asrına yelken açacağız. 2023 senesi aynı zamanda hariciye teşkilatımızın temellerinin atılmasının 500. seneyi devriyesini teşkil ediyor. İki yıl dönümünü özellikle anlama noktasında uygun şekilde idrak etmenin gayretindeyiz. Bu amaçla bir taraftan geçmişin kapsamlı muhasebesini yaparken, diğer taraftan da gelecek asrımızın yol haritasını belirliyoruz.

DÜNYANIN EN GENİŞ 5 DİPLOMASİ AĞINDAN BİRİ HALİNE GELDİK

Dışişlerinde 260 temsilciliğimizle dünyanın en geniş 5 diplomasi ağından biri haline geldik. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı ile Yurtdışı Türkler Başkanlığı gibi kurumlarımızla devletimizin etki gücünü daha da artırdık. Dış politikamızın ufkunu tüm dünyayı kapsayacak şekilde genişlettik. Afrika, Latin Amerika ve Asya gibi uzun yıllar boyunca ihmal edilmiş bölgelere ağırlık vermek suretiyle ilişkilerimizi güçlendirdik. Ülkemizin prestij projesi olan BM’nin tam karşısındaki Türk Evi’ni 2 yıl önce hizmete açtık. Burada ilkemiz gayet nettir. Üç kıtanın kalbinde yer alan Türkiye, hadiseleri tribünden seyredemez. Sahada ve masada güçlü olmak bizim için tercih değil, mecburiyettir. Bunun yolu da yapıcı, aktif ve dengeli bir dış politikadan geçiyor. Türkiye eksenli bir okumayla, usta bir satranç oyuncusu titizliğinde bölgemizdeki ve ötesindeki gelişmelere müdahil oluyoruz. Gerilim peşinde koşmadığımız gibi, onurlu, sabırlı, kararlı ve basiretli bir tavırla kimden gelirse gelsin, baskılara da boyun eğmiyoruz. Diplomasinin tüm imkânlarını, sert ve yumuşak güç unsurlarının tamamını kullanarak, Türkiye’nin menfaatlerini korumanın derdindeyiz. Devletimizin öncelikleri çerçevesinde büyükelçilik ve konsüler ağımızı büyütme gayretlerimiz devam ediyor. İçeride de bakanlığımızın insan kaynağı eksiğinin giderilmesi ve fiziki şartlarının iyileştirilmesi noktasında hazırlıklarımız sürüyor. Yeni dönemde özellikle bu iki konuda ihtiyaçları karşılayacak adımları süratle atacağız. Bakanlığımızı Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun dış politikasını başarıyla yürütecek kapasiteye, fiziki imkanlara, insan kaynağı ve zihni kodlara muhakkak kavuşturacağız.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 14. Büyükelçiler Konferansı’nda katılımcılara hitap etti.

MÜESSİR GÜÇ HEDEFİNE YAKLAŞTIĞIMIZIN BİR GÖSTERGESİ

Türkiye son yıllarda uluslararası ilişkilere damgasını vuran birçok kritik başlıkta dahli aranan, katkısı beklenen, takınacağı tavır yakından beklenen oyun kurucu bir ülke haline gelmiştir. Göreve başlama törenine iştirak eden ülkelerin sayısı ve çeşitliliği Türkiye’nin müessir güç hedefine çok yaklaştığını göstermiştir. Libya’da meşru hükümetten yana müdahalemiz bu ülkenin bölünmesinin önüne geçmiştir. Can Azerbaycan ile sergilediğimiz dayanışma sayesinde hem 30 yıllık işgalin ardından Karabağ özgürlüğüne kavuşmuş hem de Güney Kafkasya’da kalıcı barış adına önemli bir fırsat yakalanmıştır. Suriye’nin kuzeyine yönelik hareketlerimiz güney illerimizin güvenliğini teminat altına alma yanında terör devleti kurma heveslerini de kursaklarında bırakmıştır. Irak makamlarıyla eşgüdüm içinde yürüttüğümüz operasyonlarımızla bölücü terör örgütüne tarihinin en ağır darbelerini indiriyoruz. Kuzey Irak’ta teröristler tarafından alçakça şehit edilen diplomatımız Osman Köse’nin kanını yerde bırakmadık. Ukrayna savaşındaki tutumumuz sizlerin de çok iyi bildiği üzere tüm dünyanın takdirini toplamıştır. Türkiye ilk günden itibaren takındığı dengeli ve hakkaniyetli tavırla bu krizin çözümünde anahtar rolünü üstlenmiştir. Gayretlerimiz neticesinde iki kez uzatılan Karadeniz Girişimi yüzbinlerce insanın hayatına mahal olabilecek bir gıda krizinin önüne geçmiştir. 17 Temmuz itibariyle askıya alınan girişimin kapsamı genişletilerek tekrar uygulanması için temaslarımız devam ediyor.

Haberin Devamı

VATANDAŞLARIMIZA HÜRMETKAR OLUN

Son dönemde bölge ülkeleri ve NATO müttefiklerimizle oluşturduğumuz pozitif gündemi sürdürmekte kararlıyız. Eylül de iştirak edeceğimiz G-20 Liderler Zirvesi ve BM Genel Kurulu’nda bu yöndeki çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Her bir büyükelçimiz aynı zamanda görev yaptığı yerde ülkemizin ihracat seferberliğinin öncüsü olmalıdır. Türk ürünlerinin tanıtımı, iş dünyamıza yeni pazarlar bulunması, ülkemize daha fazla turist çekilmesi noktasında girişimlerinizi artırmalısınız. Bugün 7 milyondan fazla kardeşimiz hayatını yurtdışında idame ettiriyor. Dünyanın neresinde olursa olsun devlet kapısı; hacet kapısıdır, umut kapısıdır. Büyükelçilik bir dönem vatandaşın çekilerek gittiği devletin soğuk yüzünü temsil eden bir yer asla değildir. Bizleri temsilen bulunduğunuz ülkelerde sizlerden vatandaşlarımıza karşı daima müşfik, daima hürmetkar ve yardımsever olmanızı bekliyorum.

Haberin Devamı

KOMŞULARIMIZLA ÇÖZÜLEMEYECEK MESELEMİZ YOK

Türkiye Yüzyılı olarak sembolleştirdiğimiz dönemde hedefimiz ülkemizin etrafında bir barış, istikrar ve refah kuşağı tesis etmektir. Diyalog ve diplomasi bizi bu hedefe taşıyan en önemli iki aracımız olacaktır. Her zaman söylüyorum sıkılı yumruklarla musafa yapılmaz. Biz kimse ile kavga peşinde değiliz. Bilakis dostlarımızın sayısını daha da artırmanın derdindeyiz. Bizim kimseyle, özellikle komşularımızla çözülemeyecek hiçbir meselemiz yoktur. Herkesle görüşmeye, konuşmaya, karşılıklı adımlarla buluşmaya varız ve hazırız. Sizlerden muhataplarınızla temaslarınızda daima bu hassasiyetle hareket etmenizi bekliyorum.

Haberin Devamı

PUTİN İLE ORTAK PAYDADA BULUŞACAĞIMIZA İNANIYORUM

Geçen hafta Sayın PUTİN ile yaptığımız telefon görüşmesinde Rusya’nın talep ve beklentilerini ilk elden tekrar öğrenme fırsatı bulduk. Bilhassa Afrikalı kardeşlerimizin tahıl ürünlerine erişimi noktasında bizim gibi Sayın Putin de hassasiyet gösteriyor. İnşallah bu konuda ortak bir paydada buluşabileceğimize inanıyorum. Bu sorunun daha fazla çıkmaza girmeden çözümü Batılı ülkelerin sözlerini yerine getirmelerine bağlıdır. Geride bıraktığımız dönemde ahde vefa ilkesi maalesef gözetilmedi.

ATEŞE KÖRÜKLE GİDİLİYOR

Karadeniz girişimiyle oluşan olumlu atmosferi önce ateşkese ardında kalıca barışa tahvil edecek diplomatik adımlar atılmalı. Bunlar yapılmadığı gibi halen ateşe körükle gidiliyor. Türkiye olarak bizim buradaki duruşumuz bellidir; daha fazla kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz. Hele hele savaşın Karadeniz’e yayılması tüm bölgemiz için tam anlamıyla bir felaket olacaktır. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni titizlikle uygulayarak şimdiye kadar böyle bir trajedinin yaşanmasına müsaade etmedik. Bundan sonra da gerilimi düşürmek için her iki tarafla da samimiyetle çalışmayı sürdüreceğiz.

İSLAM DÜŞMANLIĞI İLE MÜCADELE

Son haftalarda kimi Avrupa devletlerinde artık tahammül edilemez boyutlara varan İslam düşmanlığı ile mücadele için de daha fazla çaba harcamamız gerekiyor. Mukaddes kitabımız Kuran’ı Kerim’e yönelik saldırıları engellemek, bu nefret suçlarının faillerinin hak ettiği cezayı almasını sağlamak Türk ve Müslüman olarak hepimizin asli görevidir. Nitekim günden güne pervasızlaşan bu barbarlık karşında en güçlü ve etkili tepkiyi veren ülkelerden biri olduk. İslam düşmanlığı ile mücadelemizi dost ve kardeş ülkelerin yanı sıra kutsallığa yapılan saygısızlığı kabullenemeyen diğer inanç mensuplarıyla işbirliği içinde yürütüyoruz.

DAHA ADİL DÜNYA MÜMKÜN

Ayrıca, üyesi olduğumuz tüm uluslararası kuruluşları bu konuda harekete geçirmek için gayret gösteriyoruz. İnşallah bu girişimlerimiz neticesinde makul çoğunluğun iradesi insanlık düşmanı bir avuç sapkın güruhun provokasyonlarına galip gelecektir. Türkiye de bu mücadelenin sancaktarlığını yapma sorumluluğunu asırlardır olduğu gibi bugün de hakkı ile ifa edecektir. Sizlerden temsil görevinizi en güzel şekilde yerine getirirken devletimizin gücü ile milletimizin dualarının daima yanında olduğunu ve olacağını bilmenizi istiyorum. Yine sizlerden ‘dünya beşten büyüktür’, ‘daha adil bir dünya mümkün’ diyerek ilan ettiğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonumuza samimiyetle sahip çıkmanızı bekliyorum.”