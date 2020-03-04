‘Türkiye oturup izlesin’ diyemeyiz

Akşener, dün Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Bazı rakamları çok sever Sayın Erdoğan. Büyüme rakamları, yapılan yolların rakamları, açılan üniversite rakamları, toplanan vergi rakamları, inşaat rakamları. Bunlardan gülerek bahseder, çevresindekileri de güldürür. En acı günde bile sevdiği rakamları sevmemezlik edemez Sayın Erdoğan. O gülerken, biz kahrolduk. Şehidimize rakam deyip geçemezsin.

RUSYA’NIN ÜSSÜDÜR SURİYE

Trump sormuş; ‘Putin’in Suriye’de ne işi var?’ Sayın Erdoğan da ‘Kamışlı’da petrol var.’ demiş. Hani okullarda okutulurdu ‘Rusya’nın sıcak denizlere inme hedefi’ denirdi ya işte o sıcak denizlerdeki üssüdür Suriye. Rusya, 1958’den beri Suriye’de. Hem ikili anlaşmalarla hem de askeri üsleriyle. Bu gerçeği ve nedenlerini bilmiyorsan ya da bilmeze yatıyorsan o coğrafyaya niye kafanı uzattın? Diplomasi senin keyfine göre yürüttüğün dostluk ilişkilerinden ibaret değildir. Dostlarınla dedikodu seanslarını bırak, dış politikada ülke menfaatinin esas olduğunu anla artık.

İYİ Parti siyasette aklın ve vicdanın sesidir. İYİ Parti kutuplaşmayı sona erdirmek için, milletin çağrısı üzerine oluşmuş bir siyasi harekettir. Biz alınan her karara, milletin çıkarları penceresinden bakarız. Her kararı, vicdanımızla tartarız. Ehline danışır, başını sonunu düşünür, ondan sonra karara varırız. Bu anlayışla biz; bugün, yanı başımızdaki topraklar, pikap üstünde gezen birkaç teröriste devredilirken, ‘Türkiye sessizce oturup uzaktan izlesin’ diyemeyiz. Afrin’i, Fırat Kalkanı’nı ve Barış Pınarı’nı, bu sebeple destekledik, destekleyeceğiz.”