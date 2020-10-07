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DHA
Haber Giriş: 07.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Türkiye örnek oldu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) raporuna ilişkin bilgiler paylaştı.

Bakan Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “DSÖ, Türkiye’nin COVID-19´la mücadelesi konusunda, Avrupa bölgesinde ilk olma özelliği taşıyan bir rapor yayınladı. Raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sonucu ulaşılan başarı ele alınıyor. Rapora göre, Türkiye uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek. DSÖ, Türkiye COVID-19 raporundan iki tespit: Ölüm oranları dünya ortalamasının oldukça altında. Türkiye genç nüfusu avantaja çevirdi” dedi.

ÖNERİ DSÖ GÜNDEMİNDE

Sağlık Bakanlığı da Bakan Fahrettin Koca’nın 2021 yılının ‘Sağlık Çalışanları Yılı’ ilan edilmesi önerisinin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yönetim Kurulu’nda, uluslararası çevrelerle paylaşıldığını bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamasında, “DSÖ Yönetim Kurulu, 5-6 Ekim’de online olarak toplandı. Dr. Fahrettin Koca’nın 2021 yılının ‘Sağlık Çalışanları Yılı’ ilan edilmesi önerisi, bir kez daha uluslararası çevrelerle paylaşıldı” denildi.

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