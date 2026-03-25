Türkiye onun görüntülerini konuşmuştu: Evinde çıkan yangında öldü

Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2026 10:39

Giresun'da bir evde çıkan yangında 62 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti. Şahıs, daha önce kendini bir aracın önüne atarak kaza süsü verdiği iddiasıyla gündeme gelmişti.

Edinilen bilgilere göre, Giresun'un Cumhuriyet Mahallesi'nde gece yarısı bir evde yangın çıktı. Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede 62 yaşındaki Fevzi Demiray'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk değerlendirmelere göre yangının elektrikli sobadan çıkmış olabileceği üzerinde durulurken, Demiray'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi.

KENDİNİ ARACIN ÖNÜNE ATMIŞTI

Öte yandan, Fevzi Demiray daha önce Cemal Gürsel Caddesi ile Gazi Caddesi kavşağında bulunan Şeyh Camisi önünde, yaya geçidini kullanırken araç çarpmadığı halde çarpmış gibi yere düştüğü iddiasıyla gündeme gelmişti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.

