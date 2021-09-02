Türkiye onu katıldığı programda tanımıştı... Gözyaşlarıyla uğurlandı!

Türkiye'nin ön seçimle seçilen ilk kadın milletvekili, 13'üncü dönem Edirne milletvekili merhume öğretmen Türkan Seçkin'in torunu, Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi Başak Bozan, geçen yıl katıldığı bir televizyon kanalında yayınlanan yarışmada beyin tümörü rahatsızlığı olduğunu açıklamıştı. Hastalığını ilk kez burada açıklayan Bozan, kazanacağı ödülü tedavisi için harcayacağını söylemişti.

Durumu kötüye giden Başak Bozan, dün doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetmişti.

Son yolculuğuna uğurlanan Başak Dozan için Prof. Dr. Zafer, "Başak Bozan arkadaşımız üniversitemizde çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Üniversitemizin, Edirne'mizin başı sağ olsun. Ailesine sağlık sabır diliyorum" dedi.

Bozan'ın öğretim üyesi arkadaşı Gülperi Gücüyener de "Sevgili Başak, renkli kişiliğin ve renkli sohbetinle, kültür ve sanat alanında engin bilgin ve tertemiz kalbinle hepimizin hayatına dokundun. Bedenen artık bir arada olamasak da izlere bıraktığın güzel anılarla daima aramızda olacaksın. Ruhun şad, mekanın cennet olsun" diyerek gözyaşları döktü.

Okunan duaların ardından Bozan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere İskenderköy'e götürüldü. Başak Bozan'ın evinde helallik alınması sırasında yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Bozan, köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bozan'ın yakınları, mesai arkadaşları ve köylüler ile sevenleri katıldı.

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