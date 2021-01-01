Türkiye onu bu sözlerle tanımıştı! Doktor Hakan Akelma koronavirüse yakalandı

Diyarbakır'da pandemi hastanesine dönüştürülen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Hakan Akelma'nın 17 Aralık günü yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bir süre evinde tedavi edilen Akelma, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılarak görev yaptığı yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

'TANIK OLDUKLARIMI GÖREN BİRİ EVDEN DIŞARI ÇIKMAZDI'

Daha önce "Benim tanık olduklarımı gören biri, evden dışarı çıkmazdı" diyen Akelma, yüksek akışlı oksijen terapisi gördüğünü bildirdi. Başhekim Yardımcısı da olan Akelma, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Değerli arkadaşlar yüksek akışlı oksijen terapisi alıyorum şu an. Yanında da cipap, alıyorum. Şu an akciğerlerimde bir düzelme ve toparlanma var. Cipap ve high flow bu şekilde almaya devam edersem toparlanırım. Dualarınızı en yüksek perdeden bekliyorum" dedi.