Türkiye onu 'Anlayamazsınız' sözü ile tanımıştı... Kaan yıllar sonra ortaya çıktı: Bakın şimdi hangi mesleği yapıyor

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Tam 11 yıl önce Kaan Kavrayış'ın tekne aşkını göz yaşları içinde anlatmasını tüm Türkiye Kanal D Haber'de izlemişti. O zaman daha çocuk yaştaydı Kavrayış, şimdi pilot oldu. Deniz sevdası gökyüzü sevdasına dönüştü.

TEKNE SEVDASINI ANLATIRKEN GÖZLERİ DOLMUŞTU

Kaan Kavrayış, 2014'te henüz 13 yaşındaydı. Ailesinin aldığı teknede kaptan koltuğunda vermişti sevinçten gözleri dola dola röportajı...

Aradan yıllar geçti, Kaan Kavrayış büyüdü. Şimdi 24 yaşında. Deniz tutkusunu gökyüzüne taşıdı. Fransa'da havacılık okulunu bitirdi, Amerika'da eğitim aldı. O artık dalga köpürten motorları değil, bulutları yararak ilerleyen uçakları kullanıyor.

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