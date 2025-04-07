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Türkiye onu 'Anlayamazsınız' sözü ile tanımıştı... Kaan yıllar sonra ortaya çıktı: Bakın şimdi hangi mesleği yapıyor

Güncelleme Tarihi:

#Kaan#Röportaj#Anlayamazsınız
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 14:30

Türkiye onu ağlayarak verdiği röportajla tanımıştı. Kanal D Haber'in 11 yıl önceki Boat Show'da mikrofon uzattığı 13 yaşındaki Kaan, teknelere olan tutkusunu anlatırken duygu dolu anlar yaşamıştı. 'Anlayamazsınız' diyerek gözleri dolan Kaan, denizler için hayal kurarken şimdi büyüyüp pilot oldu ve gökyüzüne sevdalandı.

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Tam 11 yıl önce Kaan Kavrayış'ın tekne aşkını göz yaşları içinde anlatmasını tüm Türkiye Kanal D Haber'de izlemişti. O zaman daha çocuk yaştaydı Kavrayış, şimdi pilot oldu. Deniz sevdası gökyüzü sevdasına dönüştü.

Türkiye onu Anlayamazsınız sözü ile tanımıştı... Kaan yıllar sonra ortaya çıktı: Bakın şimdi hangi mesleği yapıyor

TEKNE SEVDASINI ANLATIRKEN GÖZLERİ DOLMUŞTU

Kaan Kavrayış, 2014'te henüz 13 yaşındaydı. Ailesinin aldığı teknede kaptan koltuğunda vermişti sevinçten gözleri dola dola röportajı...

Türkiye onu Anlayamazsınız sözü ile tanımıştı... Kaan yıllar sonra ortaya çıktı: Bakın şimdi hangi mesleği yapıyor

Aradan yıllar geçti, Kaan Kavrayış büyüdü. Şimdi 24 yaşında. Deniz tutkusunu gökyüzüne taşıdı. Fransa'da havacılık okulunu bitirdi, Amerika'da eğitim aldı. O artık dalga köpürten motorları değil, bulutları yararak ilerleyen uçakları kullanıyor.

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Türkiye onu Anlayamazsınız sözü ile tanımıştı... Kaan yıllar sonra ortaya çıktı: Bakın şimdi hangi mesleği yapıyor

 

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#Kaan#Röportaj#Anlayamazsınız

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